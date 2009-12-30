В г. Нижний Тагил главбух обокрал детдом на 111 тыс. рублей

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, факты противоправной деятельности бухгалтера были выявлены прокурорской проверкой финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения. Была установлена вина обвиняемого в хищении бюджетных средств на сумму свыше 111 тыс. руб. Отметим, что он похищал деньги на протяжении 2008 г., злоупотребляя своими служебными полномочиями главного бухгалтера и изготавливая подложные документы.