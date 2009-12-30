В г. Нижний Тагил открыта главная ёлка города

Первое место занял студент уральского училища прикладных искусств Руслан Пучкин со скульптурой «Морской конёк». Фигура петуха принесла второе место Юрию Иванову, тоже студенту УУПИ. А на третьем месте студенты худграфа педагогической академии Сергей Акулов и Ренат Алибаев, выполнившие фигуру золотой рыбки.