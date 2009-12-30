В г. Нижний Тагил открыта главная ёлка города
30 декабря 2009, 17:33ОбществоArtem
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На открытии новогоднего городка наградили победителей конкурса ледовых фигур, который проходил вчера.
Первое место занял студент уральского училища прикладных искусств Руслан Пучкин со скульптурой «Морской конёк». Фигура петуха принесла второе место Юрию Иванову, тоже студенту УУПИ. А на третьем месте студенты худграфа педагогической академии Сергей Акулов и Ренат Алибаев, выполнившие фигуру золотой рыбки.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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