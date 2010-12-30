Дети поздравят тагильчан с Новым годом в эфире «Маяка» и «Экорадио»

В канун Нового года активисты «Русской Демографии»совместно ссотрудниками радиостанций «Маяк-Нижний Тагил» и «Экофонд» организовалидля ребят из СРЦ «Радуга» экскурсию по редакции радио и познакомили сработой радиоведущих.После этого ребята записали поздравления с Новым годом для всехтагильчан.