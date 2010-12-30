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Дети поздравят тагильчан с Новым годом в эфире «Маяка» и «Экорадио»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дети поздравят тагильчан с Новым годом в эфире «Маяка» и «Экорадио»

30 декабря 2010, 14:50Общество
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