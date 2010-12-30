Дети поздравят тагильчан с Новым годом в эфире «Маяка» и «Экорадио»
30 декабря 2010, 14:50Общество
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31 декабря в течение всего дня в эфире радио «Маяк-Нижний Тагил» и «Экорадио» будут звучать пожелания от ребят из СРЦ «Радуга».
В канун Нового года активисты «Русской Демографии»совместно ссотрудниками радиостанций «Маяк-Нижний Тагил» и «Экофонд» организовалидля ребят из СРЦ «Радуга» экскурсию по редакции радио и познакомили сработой радиоведущих.После этого ребята записали поздравления с Новым годом для всехтагильчан.
Для тех, кто не услышит ролики 31 декабря, волонтеры «Русскойдемографии» выложили их в своей официальной группев сети «В контакте».
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