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В дни зимних каникул УрФУ проводит Дни открытых дверей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В дни зимних каникул УрФУ проводит Дни открытых дверей

30 декабря 2010, 11:53Общество
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