В дни зимних каникул УрФУ проводит Дни открытых дверей

Как сообщает пресс-центр УрФУ, Дни открытых дверей в рамках « Зимнейшколы УрФУ » рассчитаны прежде всего на старшеклассников, которыесобираются поступать в этот вуз. Ученики «Зимней школы» получают шансподготовиться к участию в Межрегиональной олимпиаде школьников. Крометого, школьники смогут окунуться в атмосферу университета, походить позданию, увидеть аудитории, лаборатории, библиотеку, узнать не только обособенностях обучения, но и о преподавателях, практике, студенческойжизни.

Экскурсии пройдут по всем факультетам и институтам УрФУ, ведущим приемабитуриентов на базе среднего образования. Таких на сегодняшний день 15.Программа «Зимней школы» специально составлена так, что каждый изучастников имеет возможность детально познакомиться с 3 факультетами.Сначала у ребят будут лекции и практические занятия, а уже потом ониразделяться на группы и пойдут знакомиться с факультетами. На 8 январязапланирована одна экскурсия, а на 9 января – целых две.