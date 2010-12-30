В Горноуральском столкнулись два «Камаза» и иномарка, один человек погиб (фото)

ДТП произошло в 16.50. Водитель автомобиля «Камаз-45143»,следуя со стороны Серова в сторону Екатеринбурга, на трассе в районеГорноуральского не справился с управлением и допустил столкновение совстречным «Камазом-4326».После этогов «Камаз-4514» врезался автомобиль «Рено-логан».