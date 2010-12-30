В Горноуральском столкнулись два «Камаза» и иномарка, один человек погиб (фото)
30 декабря 2010, 10:08Общество
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29 декабря на трассе Екатеринбург – Серов в районе поселка Горноуральский столкнулись два «Камаза» и иномарка. Водитель одного из «Камазов» скончался на месте ДТП.
ДТП произошло в 16.50. Водитель автомобиля «Камаз-45143»,следуя со стороны Серова в сторону Екатеринбурга, на трассе в районеГорноуральского не справился с управлением и допустил столкновение совстречным «Камазом-4326».После этогов «Камаз-4514» врезался автомобиль «Рено-логан».
В результате ДТП 35-летний водитель «Камаза-45143» скончался.
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