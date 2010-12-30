В Нижнем Тагиле прошел предновогодний парад Дедов Морозов (фото)

Вчера в Нижний Тагил пришел праздник: зажглась главная ёлка города и прошел парад Дедов Морозов. Парад начался в 16.30 у школы № 64. По проспекту Строителей Деды Морозы иСнегурочки прошествовали до ёлки на Театральной площади. В парадеприняли участие 150 человек, все они работают в сфере образования,культуры, спорта.Парад сопровождал муниципальный оркестр. У многих Морозов, а также уСнегурочек, в руках были мешки с подарками. Всех детей, которыевстречались на пути праздничного шествия, участники парада угощаликонфетами.

Открытие ёлки началось с задержкой – артисты, которые были задействованы в мероприятии, не смогли приехать вовремя,так как стояли в пробке. Напомним, что автомобильное движение в центрегорода было частично перекрыто. Праздник продолжался около часа,сообщили нам в управлении культуры. В его завершение состоялосьнаграждение участников новогодней лыжной гонки.

Также вчера выбрали лучшую Снегурочку города. Конкурс проходил на сайтеодной из рекламных компаний города. В итоге лучшими стали сразунесколько девушек - Ирина Косинцева, Екатерина Мелешкина, Наталья Кукса,Ольга Мурина, Олеся Керн.

Праздничные мероприятия у главной городской ёлки вчера только начались. Втечение новогодних каникул почти каждый день на Театральной площадибудут проходить концерты и новогодние конкурсные программы. Такжетагильчан готов принять автомобильный городокс горками и ледянымифигурами в виде машин.