Во Франции умерла модель, страдавшая анорексией

Модель умерла еще 17 ноября, однако по неизвестным причинам о ее смертьширокой общественности стало известно только сейчас.Каро при росте 165 см весила 32 кг.

Как пишет JustMedia, в 2007 году Каро получила известность благодаряучастию в итальянской рекламной кампании по борьбе с анорексией «NoAnorexia». Фотограф Оливиеро Тоскани запечатлел Каро, которая, по еесловам, весила тогда 27 килограммов, обнаженной. Изображения девушкипоявились на страницах многих изданий, а также на уличных рекламныхщитах и вызвали большой резонанс. В нескольких странах эта социальнаяреклама была запрещена из-за шокирующего характера снимков.

В 2008 году во Франции вышла в свет книга-наставление Каро будущиммоделям «Маленькая девочка, которая не хотела толстеть», в которойдевушка подробно рассказала всему миру, как она начала страдатьанорексией. В одном из последних интервью Каро дала совет начинающиммоделям: «Верьте в жизнь!».