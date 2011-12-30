График работы РЭО ОГИБДД в праздничные дни
30 декабря 2011, 10:27Общество
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ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское» сообщает об изменении режима работы РЭО ОГИБДД по вопросам совершения регистрационно-экзаменационных действий.
Прием граждан будет осуществляться 31.12.11, 04.01.12, 05.01.12 и с 10.01.12 в привычном режиме.
1-3 января, 6-9 января выходные дни.
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