Губернатор Александр Мишарин поздравил свердловчан с Новым годом

«Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие земляки! – говорится в послании. – Поздравляю вас с наступающим 2012 годом! От всего сердца благодарю вас за все хорошее, что у нас было в 2011 году. Спасибо вам заваш самоотверженный труд, за вашу любовь к родному Уралу!

Все, чего достигла Свердловская область в уходящем году, все заделы и перспективы – стали возможны только благодаря вам и вашей замечательной работе».

Свердловский лидер также отметил значимые для региона проекты, получившие развитие в этом году: «Титановая долина», «Уральский электровоз», создание высокотехнологичных кластеров в химической, фармацевтической, приборостроительной, машиностроительной отраслях и другие. Отдельно губернатор подчеркнул успехи области в продвижении заявки на проведение в уральской столице международной выставки «Экспо-2020».

Пусть в Новом году в каждом доме, в каждой семье в Свердловской области будет достаток, уют, мир и любовь. Пусть радуют дети и здравствуют наши родители, пусть крепнет связь поколений и семейных традиций, пусть процветает наша родная Свердловская область! С Новым годом и новым счастьем, дорогие земляки! -- заключил губернатор.

Напомним, губернатор сейчас находится на восстановительном лечении в Германии после ДТП, случившегося 1 декабря под Красноуральском.