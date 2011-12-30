Молодежный парламент Свердловской области планирует разработать и содействовать в принятии закона о молодежи в 2012 году
30 декабря 2011, 11:08Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
27 декабря в Законодательном Собрании Свердловской области состоялось второе заседание Молодежного Парламента. На нем депутаты совместно с Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики запланировали разработку и реализацию Закона о молодежи Свердловской области.
Кроме того, представители комитета по законотворчеству парламента выступили с докладом о вопросах культуры, целью которого в итоге стало предложение создания отдельного комитета парламента. Этот комитет должен будет заниматься возрождением культуры в Свердловской области.
Волнуют молодых депутатов и вопросы сплочения и обмена опытом. Для этого планируется провести форум «Молодые парламентарии».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей