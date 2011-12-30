Нижний Тагил: смена имиджа накануне 2012 года

Причем последний образ появился совсем недавно и развивается на наших глазах.

«От имени всего коллектива»

«Обновление имиджа» города началось в середине декабря, когда на УВЗ была открыта площадка включения прямой линии с премьер-министром Владимиром Путиным. Площадку готовили загодя, но информация о ее местонахождении не была известна даже тагильским телевизионщикам. Накануне прямой линии в новостях «Телекона» тагильчанам рассказали о площадке прямого включения с премьер-министром, но отметили, что ее местонахождение «пока не известно».

На площадке Уралвагонзавода, закрытого, кстати, от посторонних, Владимиру Путину задали несколько вопросов: о закупках оружия за рубежом, о смене министра обороны Анатолия Сердюкова. Но запомнился всем вопрос-предложение начальника цеха Игоря Холманских разогнать митинги несогласных в результатами выборов 4 декабря.

Почему были заданы именно эти вопросы? Выступавшие говорили не от своего имени или имени начальства, а от имени всего коллектива, это те вопросы, которые волнуют всех рабочих УВЗ, пояснил лидер молодежной организации УВЗ Андрей Ленда.

После выступления, прославившего его на всю страну, Игорь Холманских решил пойти в политикуи участвовал в праймериз по отбору кандидатов в депутаты городской думы от «Единой России». А потом выступил на митинге в поддержку «Единой России» 24 декабря. Там же принял участие и депутат ГосДумы, член народного фронта пенсионер Василий Якушев.

Кадры митинга обошли СМИ всех уровней от местных до федеральных. Но до сих пор неясно, был ли митинг санкционирован. Его организаторы, УВЗ и тагильское отделение «Единой России», ссылаясь друг на друга, говорят, что был, но кем и когда, не уточняют. Вопросы вызывает и добровольно-принудительный характер участия в нем рабочих.

О митинге, как и о площадке прямой линии с премьером, предварительно почти ничего не сообщалось. Видимо, участие широкой общественности в этих мероприятиях не подразумевалось.

Текст манифеста – глас народа

На митинге было принято решение о создании комитетов в поддержку Владимира Путина на предприятиях города. И уже 28 декабря комитет при УВЗ опубликовал первое обращение к трудовому народу.

Комитет позиционируется как объединение рабочих, однако под обращением стоит в том числе подпись лидера молодежного движения УВЗ, руководителя проектов «National Business» и «Банзай» в Нижнем Тагиле Андрея Ленды.

Комитет объединяет не только тех людей, которые имеют рабочую специальность, а все тех, кто является работником промышленных производств и фабрик, имеет отношение к ним, пояснил Ленда.

На вопрос, кто еще входит в состав комитета, Андрей Ленда ответил, что объединение создано недавно, поэтому в нем пока нет организационной четкости. Функция комитета пока координирующая: он согласовывает действия предприятий, которые поддерживают идею его создания. Это все более 20-ти предприятий корпорации УВЗ и заводы Верхней и Нижней Салды.

Конкретного автора текста обращения назвать сложно, сказал Ленда. В нем выражено мнение многих коллективов предприятий. Это, можно сказать, народный текст.

Обращение отражает настроения большинства коллектива УВЗ. На заводе много молодежи и зрелых людей, которые поддерживают идею стабильности в стране и могли бы подписаться под текстом манифеста, говорит Ленда.

Вряд ли первым обращением комитета закончится история очередного «обновления» образа Нижнего Тагила. Вероятно, в новом году мы увидим продолжение.