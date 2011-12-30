Очистные сооружения ХимПарка «Тагил» готовы к запуску

Завершены строительно-монтажные работы по созданию Биологическихочистных сооружений Химического Парка «Тагил». На объекте выстроеныотстойники, аэротенки, технологический коридор, а также смонтировано всетехнологическое и киповское оборудование. Общая сумма затрат – 400миллионов рублей, из которых 338 миллионов перечислены из федеральногобюджета.

На объекте начались пуско-наладочные работы. Их первый этап – холостаяпрокрутка основного оборудования, тестирование автоматики. Далеесистему заполнят стоками, чтобы проверить герметичность и прочностьконструкции. Закачка воды и открытие выхода в соответствии синструкциями будет осуществляться при плюсовых температурах.

29 декабря биологические очистные сооружения осмотрела рабочая группа поприемке объекта в эксплуатацию. Инженеры и технологи отметили егоготовность к пуску.

Напомним, генеральным подрядчиком строительства БОС ХимПарка «Тагил»является ревдинская фирма ВЫСО, генеральным проектировщиком – компанияФортекс-УПЕК. Комплекс оборудования поставила чешская фирма JNECO,специалисты которой «под ключ» осуществили шеф-монтаж и дали гарантию сроком на 2 года.