Сегодня открыт юбилейный 5-тысячный «Магнит» в Свердловской области. Он находится в Нижнем Тагиле
30 декабря состоялось открытие пятитысячного в Свердловской области «Магнита».
Юбилейный магазин находится в Нижнем Тагиле, в районе ГГМ по Октябрьскому проспекту. Это уже 30-тый магазин ЗАО «Тандер» в городе.
Руководители организации позиционируют свою сеть как «магазины шаговой доступности». Поэтому эти магазины часто открываются в непосредственной близости от уже существующих «Магнитов».
При открытии магазина необходимо не только арендовать необходимое помещение, закупить товар и нанять персонал. Важен также и внешний вид вашего магазина. Для этого важно закупить торговое оборудование, которое будет соответствовать всем необходимым критериям. Не стоит экономить на оборудовании для магазинов, если хотите, чтобы ваш магазин с удовольствием посещали клиенты. Кроме того, с хорошим оборудованием будет удобно работать вашим сотрудникам.
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