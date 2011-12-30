Сегодня открыт юбилейный 5-тысячный «Магнит» в Свердловской области. Он находится в Нижнем Тагиле

Руководители организации позиционируют свою сеть как «магазины шаговой доступности». Поэтому эти магазины часто открываются в непосредственной близости от уже существующих «Магнитов».

При открытии магазина необходимо не только арендовать необходимое помещение, закупить товар и нанять персонал. Важен также и внешний вид вашего магазина. Для этого важно закупить торговое оборудование, которое будет соответствовать всем необходимым критериям. Не стоит экономить на оборудовании для магазинов, если хотите, чтобы ваш магазин с удовольствием посещали клиенты. Кроме того, с хорошим оборудованием будет удобно работать вашим сотрудникам.