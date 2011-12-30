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Сегодня открыт юбилейный 5-тысячный «Магнит» в Свердловской области. Он находится в Нижнем Тагиле
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Сегодня открыт юбилейный 5-тысячный «Магнит» в Свердловской области. Он находится в Нижнем Тагиле

30 декабря 2011, 16:04Общество
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