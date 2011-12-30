В ГДТЮ возобновили постановку сказки «Синяя птица» после 10-летнего перерыва

Выбор именно этого произведения бельгийского писателя Мориса Метерлинка не случаен. 10 лет назад именно оно было поставлено на сцене дворца, и творческая группа вновь решила возобновить эту постановку, но уже но новый лад. При этом некоторые роли исполняют те же актеры, что и 10 лет назад. Труппа состоит из 2 составов и насчитывает около 200 человек. В нее входят участники коллективов «Зеркало», «Зеркальце», «Вдохновение», «Академия Волшебников», а также работниками ГДДЮТ.

В спектакле принимают участие много актеров 7-11 лет, но им нисколько не сложно запоминать текст и разучивать танцевальные движения. Даже наоборот, дети запоминают тексты намного быстрей и легче, чем взрослые поделилась руководитель студии «Зеркальце» Юлия Мальцева.

Я исполняю в спектакле роль Митиль. У меня уже есть опыт актерской игры на сцене, ведь я исполняла роль Красной шапочки в Новогоднем спектакле в своей школе, Политехнической гимназии. Мне вообще очень нравится заниматься в студии, где нам преподают вокал, хореографию, актерское мастерство. Больше всего, конечно, мне нравится последнее рассказывает исполнительница одной из главных ролей в постановке, 9-летняя актиса Саша Челышева.

После спектакля зрителям предложат устроить танцы вокруг елки, причем помимо традиционного хоровода их научат исполнять русские народные танцы, рок-н-ролл и даже польку.