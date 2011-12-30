В Нижнем Тагиле выбраны самые красивые и благоустроенные дворы
В городе прошел конкурс на самый красивый двор Нижнего Тагила под названием «Лучший двор, дом, подъезд».
Экспертная городская комиссия по подведению итогов конкурса объехала все 11 объектов, претендовавших на звание самого ухоженного и обустроенного двора: пр. Мира, 26; Грибоедова, 7; Ермака, 61; Папанина, 13; Газетная, 20, 22; Тагилстроевская, 3, 5; Алтайская, 49; Алтайская, 37, 39; Володарского, 5; Свердлова, 9; Сибирская, 71, 73.
По данным Пресс-службы Администрации города, первое место присуждено двору по адресу Свердлова, 9 (ТСЖ «Лотос»), 2 место – двору по ул. Газетной, 20,22 (ООО «УК Стройсервис»), 3 место - двору по ул. Тагилстроевская, 3, 5 (ООО «Смирана»). Победители получат денежные премии и дипломы. Кроме этого, лучшие дворы будут отмечены табличками.
Напомним, конкурс «Лучший двор, дом, подъезд» проводится в Нижнем Тагиле два раза в год – к Дню города и к Новому году.
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