В Нижнем Тагиле выбраны самые красивые и благоустроенные дворы

Экспертная городская комиссия по подведению итогов конкурса объехала все 11 объектов, претендовавших на звание самого ухоженного и обустроенного двора: пр. Мира, 26; Грибоедова, 7; Ермака, 61; Папанина, 13; Газетная, 20, 22; Тагилстроевская, 3, 5; Алтайская, 49; Алтайская, 37, 39; Володарского, 5; Свердлова, 9; Сибирская, 71, 73.

По данным Пресс-службы Администрации города, первое место присуждено двору по адресу Свердлова, 9 (ТСЖ «Лотос»), 2 место – двору по ул. Газетной, 20,22 (ООО «УК Стройсервис»), 3 место - двору по ул. Тагилстроевская, 3, 5 (ООО «Смирана»). Победители получат денежные премии и дипломы. Кроме этого, лучшие дворы будут отмечены табличками.

Напомним, конкурс «Лучший двор, дом, подъезд» проводится в Нижнем Тагиле два раза в год – к Дню города и к Новому году.