В Нижнем Тагиле завершено строительство детского сада на ГГМ

Более десяти лет детские сады в Нижнем Тагиле не строились. Этот – в микрорайоне Муринских прудов – первый, но далеко не последний. В бюджете города учтены средства на проектирование и строительство дошкольного учреждения на Руднике имени III Интернационала, также на 130 мест. Есть планы и по восстановлению ранее перепрофилированных зданий.

Для новых зданий потребуется и новая мебель. Диван Боссо подойдет для кабинета руководителя - как достаточно представительный и интересный вариант мягкой мебели, на которой могут удобно расположиться посетители. Такие диваны подходят и для офисов.

Напомним, что в 2011 году после капитального ремонта открыт детский сад №25 на Красном Камне на 110 мест. Программа по развитию сети дошкольных образовательных учреждений рассчитана до 2014 года.