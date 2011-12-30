В Нижнем Тагиле завершено строительство детского сада на ГГМ
130 детей в новом, 2012-м, году получат путевку в детский сад, соответствующий современным требованиям и нормам. Стоимость объекта составила 87 млн. рублей, сообщили в пресс-службе городской администрации. Деньги на условиях софинансирования выделены из областного и местного бюджетов.
Более десяти лет детские сады в Нижнем Тагиле не строились. Этот – в микрорайоне Муринских прудов – первый, но далеко не последний. В бюджете города учтены средства на проектирование и строительство дошкольного учреждения на Руднике имени III Интернационала, также на 130 мест. Есть планы и по восстановлению ранее перепрофилированных зданий.
Для новых зданий потребуется и новая мебель. Диван Боссо подойдет для кабинета руководителя - как достаточно представительный и интересный вариант мягкой мебели, на которой могут удобно расположиться посетители. Такие диваны подходят и для офисов.
Напомним, что в 2011 году после капитального ремонта открыт детский сад №25 на Красном Камне на 110 мест. Программа по развитию сети дошкольных образовательных учреждений рассчитана до 2014 года.
По данным пресс-службы, на сегодняшний день в Нижнем Тагиле услугами дошкольного образования охвачено более 70-ти процентов детей от 0 до 7 лет. Из семи тысяч очередников подавляющее большинство – малыши 2010-11 гг. рождения.