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В тагильском детском саду принудительно вводят платную фото- видеосъемку на утренниках – родители
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В тагильском детском саду принудительно вводят платную фото- видеосъемку на утренниках – родители

30 декабря 2011, 14:01ОбществоОльга
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