В тагильском детском саду принудительно вводят платную фото- видеосъемку на утренниках – родители

В декабре руководство детского сада ознакомило родителей с документом, вкотором сообщалось о запрете частной фото- видеосъемки детей на праздниках. Утренник – это часть учебного процесса, которомуфото- и видеосъемка может помешать, объяснили родителям. Но сфотографировать документ запретили. А наканунеутренника им предложили подписать заявление «Прошу организовать фото- ивидеосъемку моего ребенка» и сдать деньги,рассказала Анастасия.

Уточним, что обычно в детских садах не рекомендуют или даже запрещаютприсутствие родителей с фотоаппаратами и без них на утренниках вясельных и младших группах. Малыши отвлекаются, и праздникможет быть сорван. Но запрет, о котором уведомило руководство детскогосада № 205 родителей, коснулся всех групп детского сада.

Родительский комитет обратился за объяснением в отдел дошкольныхучреждений городского управления образования. По словам Анастасии,специалисты отдела ответили невразумительно: вам запретить немогут, но могут не разрешить. К тому же в управлении выразилинедоумение, почему родители возмущены, ведь 120 рублей, а именно в такуюсумму обойдется услуга профессионала каждому родителю,– это небольшаясумма.

С таким подходом не согласны родители. Стоимость видеосъемки 3000 рублейс группы независимо от количества детей в группе и желающих эту съемкуприобрести. И если на съемку согласятся не все, видео с детскимутренником обойдется каждому родителю в бОльшую, нежели 120 рублей,сумму.

К сожалению, дозвониться до отдела ДОУ нам не удалось, поэтому мы обратились к руководителю одного из детских садов.

Руководство детского сада может порекомендовать родителямпрофессиональную фото- видеосъемку, но запрещать самим снимать и фотографировать не имеет юридического права, рассказала TagilCity.ruзаведующая одного из детских садов Тагилстроевского района.

Мы часто рекомендуем родителям обратиться к профессионалу, ведьфотографии высокого качества помогут лучше сохранить воспоминания опразднике. Родители во время утренников действительно часто мешаютпразднику, когда с фотоаппаратами и камерами выходят чуть ли не насередину зала. Но если родители не соглашаются, мы договариваемсязаранее, что во время утренника выходить за пределы зрительских мест онине будут пояснила заведующая.