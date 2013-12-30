Бесплатные входящие в поездках по стране

Подключив новую опцию, в поездках по России клиенты «МегаФона» могут воспользоваться услугами связи в привычных объемах и по доступной цене. Стоимость минуты исходящего вызова и SMS в поездке составляет 3 рубля, а все входящие вызовы бесплатные.

Теперь в поездках по стране нашим клиентам не придется беспокоиться по поводу больших расходов на связь. С опцией «Вся Россия» абоненты могут принимать все входящие звонки бесплатно и экономить на исходящих вызовах и SMS, - говорит Леонид Савков, директор по продуктам компании «МегаФон». – Подключите опцию и делитесь впечатлениями от путешествия с друзьями и коллегами, оставайтесь на связи с родными и близкими во время командировок.

Опция позволяет значительно снизить расходы на связь в поездках. Абонентская плата за опцию «Вся Россия» составляет 3 рубля в сутки. Стоимость подключения - 30 рублей. Активировать опцию можно с помощью ussd-команды *548#, а также отправив любое SMS-сообщение на единый номер 000105975. Отключить опцию можно с помощью ussd-команды *548*0#, а также отправив SMS-сообщение «STOP» на единый номер 000105975.

Действие опции начинается за пределами домашнего региона*. Подробнее узнать о новой опции «Вся Россия» от «МегаФона» можно на официальном сайте оператора.