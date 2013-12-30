Медкомиссия раз в 10 лет, сложности в медосмотре профессиональных водителей: вступают в силу изменения в законе

Издание «Российская газета» накануне опубликовало поправки к закону «О безопасности дорожного движения». Теперь в самом законе конкретизированы понятия обязательных и периодических медосмотров, а также предрейсовых и послерейсовых. Прописано где, на каких основаниях и за чей счет их должны проходить водители.

Обязательное освидетельствование должны проходить кандидаты в водители. Все те, у кого права уже есть, должны будут его проходить только при обмене прав. То есть, не чаще одного раза в десять лет - именно столько действует водительское удостоверение. Напомним, что сейчас по закону медосмотр надо проходить раз в два года. Хотя на самом деле мало кто исполняет эту обязанность, потому что медсправки проверяются только при обмене прав, пишет РГ.

Раз в два года должны проходить периодическое освидетельствование те, кто работает водителем. Также при устройстве на работу они должны проходить предварительное медосвидетельствование. Также они должны проходить предрейсовое освидетельствование. Из этого правила есть исключение - водителям работающих в экстренных службах, которые выезжают по вызовам, предрейсовый осмотр проводится не будет. Послерейсовое освидетельствование касается только тех, кто перевозит пассажиров или опасные грузы.

Пройти медкомиссию любому водителю придется, чтобы вернуть права по истечении срока лишения, если это лишение было связанно с управлением в нетрезвом виде или отказом от медосвидетельствования.

Если у водителя-профессионала при периодическом освидетельствовании выявлено заболевание или состояние при котором противопоказано управление автомобилем, его направят на обследование и последующее лечение. А действие медицинского заключения прекратят. Если после прохождения внеочередного освидетельствования диагноз подтвердится, то заключение аннулируют, о чем поставят в известность ГИБДД.

Но это касается только тех, кто работает водителем.

Перечень заболеваний и состояний, при которых противопоказано управление транспортным средством, должен быть утвержден постановлением правительства. Порядок проведения освидетельствования, а также приостановления и аннулирования заключений должен разработать минздрав. Порядок прекращения действия прав и их аннулирования - МВД. Сейчас это возможно только по решению суда.

Уточнено, где водители могут проходить обязательное освидетельствование. В медорганизациях, имеющих соответсвующую лицензию. Но обследование врачом-психиатром и врачом психиатром-наркологом - только в специализированных медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения по месту жительства либо месту пребывания водителя.

Также внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь врачи водительских медкомиссий будут нести административную ответственность за проведение освидетельствования. За нарушение порядка они будут наказываться штрафом от тысячи до полутора тысяч рублей, должностные лица - от двух до трех тысяч рублей, а юридические - от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.

Закон вступает в силу через 90 дней после опубликования.