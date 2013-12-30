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«МегаФон» готов к новогодней нагрузке на сеть
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«МегаФон» готов к новогодней нагрузке на сеть

30 декабря 2013, 14:10ОбществоАлександра Логинова
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