«МегаФон» готов к новогодней нагрузке на сеть

В Новый год уральцы смогут поздравить по мобильному телефону всех своих родных и близких людей, а также отправить пожелания в SMS и через интернет.

Представление о том, что дозвониться в новогоднюю ночь очень сложно, появилось в самом начале развития сотовых операторов, более 10 лет назад. Миф этот жив до сих пор, хотя ситуация кардинально изменилась. Сейчас у компании «МегаФон» построена масштабная сеть мобильной связи, которая готова к пиковым нагрузкам. В прошлом году абоненты «МегаФона» в праздничную ночь проговорили 85 миллионов минут, отправили 20 миллионов SMS-сообщений – это в среднем в 7 раз превышает показатели в будни. Думаю, при встрече нового 2014 года будет поставлен новый рекорд по количеству поздравлений рассказал директор по инфраструктуре Уральского филиала ОАО «МегаФон» Антон Щербаков.