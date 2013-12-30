«МегаФон» готов к новогодней нагрузке на сеть
Оператор «МегаФон» сообщает о готовности сети к десятикратному увеличению числа звонков и SMS-сообщений в новогоднюю ночь.
Оператор «МегаФон» сообщает о готовности сети к десятикратному увеличению числа звонков и SMS-сообщений в новогоднюю ночь. Традиционно наибольшая нагрузка будет в период с 23:00 31 декабря до 01:00 1 января.
В Новый год уральцы смогут поздравить по мобильному телефону всех своих родных и близких людей, а также отправить пожелания в SMS и через интернет.
Представление о том, что дозвониться в новогоднюю ночь очень сложно, появилось в самом начале развития сотовых операторов, более 10 лет назад. Миф этот жив до сих пор, хотя ситуация кардинально изменилась. Сейчас у компании «МегаФон» построена масштабная сеть мобильной связи, которая готова к пиковым нагрузкам. В прошлом году абоненты «МегаФона» в праздничную ночь проговорили 85 миллионов минут, отправили 20 миллионов SMS-сообщений – это в среднем в 7 раз превышает показатели в будни. Думаю, при встрече нового 2014 года будет поставлен новый рекорд по количеству поздравлений рассказал директор по инфраструктуре Уральского филиала ОАО «МегаФон» Антон Щербаков.
Перечень основных работ для поддержания качественной связи в Новый год: