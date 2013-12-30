«России важен каждый ребенок»: тагильские ребята теперь побывали и в акварпарке (ФОТО)
Что может быть важнее счастливых детских лиц, тем более что их улыбка и радость отчасти зависит и от тебя? Проект «России важен каждый ребенок» продолжается и в Нижнем Тагиле. Так, совсем недавно, 19 декабря, активисты из общественной организации «Молодая гвардия Единой России» при поддержке НТМК пригласили ребят из реабилитационного центра «Радуга» в аквапарк.
Огромный бассейн, скользкие водные горки – всё это было новым для детишек. Им как никогда была нужна защита и помощь. Поэтому волонтеры из общественной организации ни на минуту не отпускали своих младших друзей одних, играли вместе с ними, помогали тем, кто еще не умеет плавать. После плавания ребята и волонтеры собрались за «сладким» столом. Все наперебой делились впечатлениями, а их, надо быть уверенным, было море.
На носу, кстати, Новый год, поэтому ребята были обрадованы и новогодним подарком. Продолжилось празднование Нового года в Антоновском – на новогоднем утреннике, который прошел немного позже, 26 декабря. Дети выступили с потрясающим концертом, разыграли новогоднюю сказку, главные роли в которых принадлежали котенку Ваське, маленьким гномикам и нежным снежинкам.
Фотографии предоставлены Марией Лисиной из общественной организации «Молодая гвардия Единой России»
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