«России важен каждый ребенок»: тагильские ребята теперь побывали и в акварпарке (ФОТО)

Огромный бассейн, скользкие водные горки – всё это было новым для детишек. Им как никогда была нужна защита и помощь. Поэтому волонтеры из общественной организации ни на минуту не отпускали своих младших друзей одних, играли вместе с ними, помогали тем, кто еще не умеет плавать. После плавания ребята и волонтеры собрались за «сладким» столом. Все наперебой делились впечатлениями, а их, надо быть уверенным, было море.