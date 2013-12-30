«Щёлк-щёлк»: ребята из Нижнего Тагила приняли участие в фотоконкурсе от ГИБДД (ФОТО)

Юные участники должны были предоставить фотографии в самые разные номинации – «Моя семья в машине безопасности», «Мы юные помощники ГАИ», «Моя семья за безопасность!». Кроме того, фотоработы оценивались и с точки зрения искусства фотографии: уровень профессионализма, композиционная грамотность и завершенность, творческая инициатива, оригинальность.

Все эти качества, надо отметить, содержались в пяти работах победителей. Но остальные участники также не остались без внимания – их авторы получили дипломы «За участие». Из большого количества работ жюри отобрало 13 победителей.

Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД

На прошлой неделе состоялась торжественная церемония награждения юных фотографов в здании Госавтоинспекции. Для участников были приготовлены приятные сюрпризы к Новогодним торжествам – приглашение на новогоднее представление в ГДДЮТ, кстати, с подарками. Некоторые ребята не смогли прийти на церемонию, но инспекторы ГИБДД поздравят на классных занятиях в школах в торжественной обстановке.

Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД

Жюри намеренно изменило сроки подведения итогов и поздравлений, так как хотели к наступающему Новому году сделать приятный сюрприз для самых ответственных, талантливых и ценящих безопасность жителей нашего города. Две самые лучшие работы будут в течение января 2014 года транслировать на городских ЖК экранах, и жители города смогут увидеть своих героев.

Главный Государственный инспектор и личный состав отдела ГИБДД города Нижнего Тагила поздравляют всех Тагильчан с наступающим Новым 2014 годом, и желают Вам счастья, здоровья, успехов во всех начинаниях и, конечно же - безопасных дорог! -- говорят в отделении пропаганды ГИБДД.