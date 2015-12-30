Евгению Куйвашеву предстоит решить, будут ли пенсионеры Нижнего Тагила получать 50% и 100% скидку на капремонт

TagilCity.ru напоминает о том, что первая в истории Нижнего Тагила летняя кампания по капитальному ремонту жилья сопровождалась драмами и конфликтами.

Одних горожан возмущало то, что платить им приходится сейчас, а капитальный ремонт состоится через 40 лет. А тех жителей Тагила, в чьих домах велись работы, возмущали халатность и хищения со стороны подрядчиков.

Сейчас руководство страны принимает некоторые меры, дабы облегчить бремя выплат за капитальный ремонт для некоторых категорий населения.

Президент России подписал закон, позволяющий субъектам федерации полностью освобождать от выплат взноса на капитальный ремонт одиноких пенсионеров старше 80 лет, а для пожилых людей, которым уже исполнилось 70 лет – предоставлять скидку в 50%.

Кроме того, инвалидам I и II группы, а также детям-инвалидам и их родителям обещаны компенсации расходов на уплату взносов.

Конкретно в Свердловской области сейчас от уплаты взноса в течение первого полугода проживания освобождены жильцы новостроек. Также Евгению Куйвашеву предстоит решить, будут ли освобождены от выплат за капитальный ремонт жители Свердловской области в целом и Нижнего Тагила в частности.

Повиляют ли эти меры положительно на дисциплину платежей среди жителей Нижнего Тагила и других городов области – пока трудно сказать. Ведь льготы не решают главные проблемы – сроки ожидания капитального ремонта и его качество.