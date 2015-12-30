ЕВРАЗ НТМК направил на развитие детских садов Нижнего Тагила МАДОУ «Радость» 2 миллиона рублей
По инициативе депутатов-металлургов ЕВРАЗ НТМК городской Думы Нижнего Тагила и депутата Законодательного собрания Свердловской области Алексея Кушнарева объединение детских садов МАДОУ «Радость» получило новогодний подарок - два миллиона рублей. Средства будут направлены на обновление оборудования в 34 дошкольных учреждениях.
На полученные средства в дошкольные учреждения планируется закупить спортивное и игровое оборудование для профилактики и коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата, развития общего физического здоровья детей. В детских садах появится инвентарь для игр в теннис, бадминтон, футбол и обучающие тренажеры, которые развивают мелкую моторику и пространственное мышление: порядка 100 конструкторов разной целевой направленности и игровые приставки. Также будут приобретены физиороллы, балансировочные дорожки, барьеры и тоннели.
Металлурги ЕВРАЗ НТМК несколько десятилетий оказывают шефскую помощь детским садам Нижнего Тагила: сотрудники комбината проводят в дошкольных учреждениях субботники, небольшие ремонты, устраивают для детей праздники.
Поддержка образовательных учреждений и реализация мероприятий по развитию и оздоровлению подрастающего поколения – традиционное направление благотворительной деятельности ЕВРАЗа. Сотрудники компании отказывают помощь не только дошкольным учреждениям города Нижний Тагил, но и шефствуют над 27 школами, политехнической гимназией, тесно сотрудничают с базовыми учреждениям высшего и среднего профессионального образования. В этом году ЕВРАЗ НТМК стал лучшим благотворителем среди предприятий черной металлургии Свердловской области.
© TagilCity.ru по материалам Управления по связям с общественностью РЦКО «УРАЛ» ЕВРАЗ