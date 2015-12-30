ЕВРАЗ НТМК направил на развитие детских садов Нижнего Тагила МАДОУ «Радость» 2 миллиона рублей

На полученные средства в дошкольные учреждения планируется закупить спортивное и игровое оборудование для профилактики и коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата, развития общего физического здоровья детей. В детских садах появится инвентарь для игр в теннис, бадминтон, футбол и обучающие тренажеры, которые развивают мелкую моторику и пространственное мышление: порядка 100 конструкторов разной целевой направленности и игровые приставки. Также будут приобретены физиороллы, балансировочные дорожки, барьеры и тоннели.

Металлурги ЕВРАЗ НТМК несколько десятилетий оказывают шефскую помощь детским садам Нижнего Тагила: сотрудники комбината проводят в дошкольных учреждениях субботники, небольшие ремонты, устраивают для детей праздники.

Поддержка образовательных учреждений и реализация мероприятий по развитию и оздоровлению подрастающего поколения – традиционное направление благотворительной деятельности ЕВРАЗа. Сотрудники компании отказывают помощь не только дошкольным учреждениям города Нижний Тагил, но и шефствуют над 27 школами, политехнической гимназией, тесно сотрудничают с базовыми учреждениям высшего и среднего профессионального образования. В этом году ЕВРАЗ НТМК стал лучшим благотворителем среди предприятий черной металлургии Свердловской области.