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ЕВРАЗ НТМК направил на развитие детских садов Нижнего Тагила МАДОУ «Радость» 2 миллиона рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ЕВРАЗ НТМК направил на развитие детских садов Нижнего Тагила МАДОУ «Радость» 2 миллиона рублей

30 декабря 2015, 16:25ОбществоMaurice
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