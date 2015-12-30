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Градообразующее предприятие Нижнего Тагила организует праздник для 17 000 детей своих работников
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Градообразующее предприятие Нижнего Тагила организует праздник для 17 000 детей своих работников

30 декабря 2015, 10:10ОбществоПавел Щербина
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