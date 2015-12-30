Градообразующее предприятие Нижнего Тагила организует праздник для 17 000 детей своих работников
Праздник на Вагонку обычно приходит с выдачей заработной платы на главном предприятии района – УВЗ. Но перед Новым годом важно не только материальное обеспечение жителей, но и создание у них праздничного настроения. Потому завод уделяет особое внимание и новогоднему оформлению Дзержинского района.
Благодаря конкурсу, проведённому предприятием, Парк ДК имени Окунева был украшен снежными скульптурами, созданными заводчанами. В конкурсе участвовали 14 команд. Они вылепили из снега как узнаваемых отечественных, так и голливудских сказочных и мультипликационных персонажей.
Необходимо упомянуть о том, что в этом году ледовый городок у ДК Окунева – не единственный на Вагонке. Ещё один был возведён на Площади Славы.
Конечно, прежде всего, Новый год - любимый праздник детства. Время ожидания чудес. Именно для детей заводчан была организована праздничная программа «Новогодний лес, полный чудес», проходящая в Дворце культуры. Планируется, что с 26 декабря по 8 января в ней смогут бесплатно поучаствовать 17 000 детей работников УВЗ.
Редакция TagilCity.ru присоединяется к поздравлениям тагильчан, работающих на заводе и их детей. Пусть следующий год будет менее стрессовым, чем этот.
TagilCity.ru напоминает о том, что многие заводчане находятся в вынужденных отпусках с сохранением 2/3 заработной платы до Нового года. Что будет после 1 января – доподлинно неизвестно. Следите за новостями TagilCity.ru во время новогодних каникул.
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© Эрик Х., TagilCity.ru