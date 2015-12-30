Перед детским садом в Нижнем Тагиле дорогу оградили забором для большей безопасности (ФОТО)
В Нижнем Тагиле не прекращается благоустройство улицы Красноармейская. В начале недели там установили забор, огораживающий проезжую часть.
Этим летом улица Красноармейская стала знаменита благодаря строительству автомобильного моста-дублера через реку Тагил. Все лето и осень тагильчане наблюдали за тем, как мост начинал строиться, как асфальтировались улица и как мост показал себя после открытия.
В начале недели тагильчане могли заметить проведение работ на этой улице. В районе дома №55 дорожные службы установили металлический забор, огораживающий газон и тротуар от проезжей части. Забор смонтировали не на всём протяжении улицы, а лишь напротив детского сада №169.
Редакция будет и дальше следить за изменениями, происходящими на улице Красноармейская. Весной планируется её дальнейшее облагораживание.
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