Перед детским садом в Нижнем Тагиле дорогу оградили забором для большей безопасности (ФОТО)

Этим летом улица Красноармейская стала знаменита благодаря строительству автомобильного моста-дублера через реку Тагил. Все лето и осень тагильчане наблюдали за тем, как мост начинал строиться, как асфальтировались улица и как мост показал себя после открытия.

В начале недели тагильчане могли заметить проведение работ на этой улице. В районе дома №55 дорожные службы установили металлический забор, огораживающий газон и тротуар от проезжей части. Забор смонтировали не на всём протяжении улицы, а лишь напротив детского сада №169.

Редакция будет и дальше следить за изменениями, происходящими на улице Красноармейская. Весной планируется её дальнейшее облагораживание.