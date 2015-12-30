«Планета» объявляет новогодние ТВ-каникулы!
Новый год – время дарить подарки! Компания "Планета" приготовила отличный подарок для своих клиентов – бесплатный просмотр всех незаказанных телеканалов в новогодние каникулы! Только...
Новый год – время дарить подарки! Компания "Планета" приготовила отличный подарок для своих клиентов – бесплатный просмотр всех незаказанных телеканалов в новогодние каникулы!
Только с 30 декабря по 11 января все 295 (73 HD) телеканалов "Планеты" открыты для просмотра!
Если вы клиент "Планеты", в новогодние каникулы скучать вам не придется! Вы сможете познакомиться со всеми каналами и выбрать из них самые интересные. Задача не простая – ведь каналы в "Планете" один лучше другого! Любимые новогодние фильмы, новинки кино, мультфильмы, познавательные передачи, лучшие музыкальные клипы, спортивные телетрансляции и многое другое – вы увидите всё!
Наслаждайтесь праздниками, отдыхайте, веселитесь, радуйтесь и улыбайтесь.
Новогодние ТВ-каникулы начинаются!