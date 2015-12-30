В России насчитали четыре миллиона нелегальных работников-мигрантов
Четыре миллиона иностранных работников трудятся в России нелегально. К такому выводу пришли специалисты Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХиГС).
Иностранные работники, которые приезжают трудиться в нашу страну, массово уходят «в тень». Как отмечается в исследовании, с целью «работа», записанной в миграционной карте при въезде в Россию, по данным на конец октября, на территорию РФ прибыли почти четыре миллиона человек. Это данные ФМС. Имеющих на ту же дату действительные документы для работы (патенты и разрешения) было вдвое меньше. Следовательно, половина приехавших трудиться пребывает в России без легального оформления своего доступа на рынок труда, делают вывод авторы исследования. Но это еще не все. Не стоит забывать о тех, иностранцах, которые приехали с частном визитом, но на самом деле тоже подались на заработки. Несмотря на то, что с июля 2014 года указание цели «работа» при въезде является обязательным для оформления разрешений на работу в России, далеко не все трудовые мигранты соблюдают это правило. Особенно много въезжающих с частной целью и незаконно работающих в России среди граждан Украины, говорится в исследовании. В целом, это как минимум еще два миллиона человек. Так что на одного легального иностранного работника в России сейчас приходится примерно два нелегальных.
На ситуацию повлияла, во-первых, высокая стоимость патента (в Москве в 2015 году она составляла четыре тысячи рублей. - Прим. авт.), особенно на фоне упавших мигрантских заработков и снижения курса рубля. Во-вторых, большие затраты при оформлении документов для получения патента - помимо самого патента иностранец должен заплатить за медосмотр, за тестирование по русскому языку, купить полис добровольного медстрахования. В-третьих, нежелание некоторых работодателей заключать официальные договоры с мигрантами, чтобы сэкономить на налогах, полагают авторы исследования.
Президент Фонда «Миграция XXI век» Вячеслав Поставнин уверен, что решение перевести мигрантов из безвизовых стран на работу по патенту, отменив систему квот, было верным. Но система доступа на рынок труда для таких работников слишком сложна, констатирует эксперт.
Выполнение всех требований закона обходится мигрантам примерно в 60 тысяч рублей в год, - напоминает Поставнин. - Многим проще работать без оформления, особенно если работодатель не против. Россия получила бы больший экономический эффект от упрощения процедуры входа мигрантов на рынок труда.