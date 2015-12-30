В России насчитали четыре миллиона нелегальных работников-мигрантов

Иностранные работники, которые приезжают трудиться в нашу страну, массово уходят «в тень». Как отмечается в исследовании, с целью «работа», записанной в миграционной карте при въезде в Россию, по данным на конец октября, на территорию РФ прибыли почти четыре миллиона человек. Это данные ФМС. Имеющих на ту же дату действительные документы для работы (патенты и разрешения) было вдвое меньше. Следовательно, половина приехавших трудиться пребывает в России без легального оформления своего доступа на рынок труда, делают вывод авторы исследования. Но это еще не все. Не стоит забывать о тех, иностранцах, которые приехали с частном визитом, но на самом деле тоже подались на заработки. Несмотря на то, что с июля 2014 года указание цели «работа» при въезде является обязательным для оформления разрешений на работу в России, далеко не все трудовые мигранты соблюдают это правило. Особенно много въезжающих с частной целью и незаконно работающих в России среди граждан Украины, говорится в исследовании. В целом, это как минимум еще два миллиона человек. Так что на одного легального иностранного работника в России сейчас приходится примерно два нелегальных.