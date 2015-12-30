В школе «Азы православия» Нижнего Тагила прошло занятие для инвалидов
30 декабря 2015, 16:05ОбществоMaurice
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На очередном занятии школы «Азы православия» ветеранам и инвалидам Тагилстроевского района г. Нижний Тагил рассказали об истории Рождества, его значении для человечества.
Сюжеты: Нижний Тагил
Участники встречи узнали также о рождественских символах, значении даров, о том, как отмечался праздник в России на протяжении веков. Занятие провел приходской миссионер Казанского мужского монастыря Виталий Супрун. Член общества инвалидов Елена рассказала, что в результате общения каждый участник, вне зависимости от возраста и уровня образования, узнал что-то новое о Светлом празднике Рождества.
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