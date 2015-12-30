В школе «Азы православия» Нижнего Тагила прошло занятие для инвалидов

Участники встречи узнали также о рождественских символах, значении даров, о том, как отмечался праздник в России на протяжении веков. Занятие провел приходской миссионер Казанского мужского монастыря Виталий Супрун. Член общества инвалидов Елена рассказала, что в результате общения каждый участник, вне зависимости от возраста и уровня образования, узнал что-то новое о Светлом празднике Рождества.