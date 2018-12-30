Импортозамещение: смогут ли россияне потратить меньше на новогодний стол?

Издание «Новые Известия» решило выяснить, есть ли надежда на позитивные изменения в будущем, прибегнув к анализу состояния пищевой промышленности, приоритетов правительства, а также поговорив с экспертами.

А цены растут... В 2018 году, по данным Росстата, продукты для всеми любимого салата «Оливье» выросли на 5,18%. А портал «Ценомер», который получает данные о ценах непосредственно от покупателей, сообщает, что рост цен в этом году составил 18,4%. При этом рост цен в Евросоюзе оценивается примерно на 1%.

Мифы и реальность импортозамещения В период с 2012 по 2017 годы Росстат прибавил к производству сельскохозяйственной продукции лишние 10 млн тонн. Выяснилось, что рост производства за 5 лет составил не 20,7%, а 8,7%.

Российские семьи тратят на еду в среднем 31,2% (по оценке РИА Рейтинг). Для сравнения: в Люксембурге на продукты уходит 8,7% дохода, в Германии – 12,1%, во Франции – 13,4%, в Турции – 19,4%.

Доля всех отечественных продуктов на прилавках магазинов составляет 80% (по оценке Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров). Однако причиной такого роста стал запрет на ряд импортных товаров.

Наиболее высокого роста импортозамещения удалось добиться в мясной промышленности. По мясу птицы Россия обеспечивает себя на 98% (по оценке Национальной мясной ассоциации), по свинине – на 90%, по говядине – на 85%, по молоку – на 82,4%. Поголовье животных в первой половине 2018 года выросло на 8,7%.

За 10 месяцев 2018 года увеличился импорт подсолнечного масла – на 45,9%, яблок – на 42,2% и помидоров – на 15,9%.

Картофель занимает третье место по объемам импорта в Россию. За 10 месяцев 2018 года его завезено 543 тысяч тонн. В среднем в России 12,7% картофеля на прилавках – это импорт (по данным портала «Агроинвестор»).

Стала ли Россия независима от импорта? Об этом издание «Новые Известия» узнало пообщавшись с экспертами: председателем Комитета Торгово-промышленной Палаты Москвы по развитию инвестсреды для бизнеса Анной Вовк и первым заместителем директора Института актуальной экономики Иваном Антроповым.

По мнению Ивана Андропова, у России нет независимости от импорта.

Отечественное сельское хозяйство очень сильно зависит от импортных семян. 80% картофеля, 98% сахарной свеклы, 78% - 86% подсолнечника и кукурузы выращиваются из импортных семян. А в среднем на рынке 60% семян – импортные,считает Иван Андропов.

Также по мнению эксперта, молоко в России не дешевеет из-за дорогих кредитов, вследствие которых издержки у отечественных предприятий больше, чем у иностранных, поставляющих молоко в Россию.

Кроме того, Андропов подчеркнул, что отечественные продукты не всегда качественные:

По результат исследований Роспотребнадзора выяснилось, что 60% отечественного творога, 35% отечественного сливочного масла, 20% отечественного молока не соответствует обязательным нормам. А среди импортной продукции некачественной только 6%.

По мнению Анны Вовк, в России есть проблемы с производством продуктов питания.

Перед тем, как продукты попадают на прилавки магазинов, они проходят долгий путь выращивания сырья, переработки и упаковки, если это, конечно, не сырые овощи. И здесь производители сталкиваются с постоянно растущими издержками: доступного отечественного оборудования нет, а импортное - дорогое (доля которого составляет 80% - 100% в зависимости от продукции) и постоянно дорожает из-за растущего курса доллара. В этой сфере импортозамещение результатов не дало. Издержки растут, а покупательная способность населения снижается,считает Анна Вовк.

Однако существует полярное мнение. Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России считает, что импортозамещение прошло удачно:

Что касается импортозамещения, то оно произошло полностью. Каждый из нас нашёл своих поставщиков. Продукты из Европы мы давно не используем. Даже с морепродуктами проблем нет. Устрицы мы получаем с Сахалина и Дальнего Востока. За годы продовольственных контрсанкций в России увеличилось производство морских деликатесов: мидий — более чем в 17 раз, устриц — в 265 раз.