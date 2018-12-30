Компания не оплатила топливо? Жители Екатеринбурга застряли в аэропорту Самары
Сегодня, 15:48ОбществоФото: pixabay.com
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Пассажиры, которые 30 декабря в 04:25 вылетели из Екатеринбурга в Сочи, застряли в аэропорту Самары, где самолет должен был пройти дозаправку.
Сюжеты: Екатеринбург
Самолет сел в Самаре в 07:00 по местному времени и после дозаправки должен был полететь дальше – до Сочи. Однако вылет откладывался несколько раз, рассказали пассажиры рейса.
Всего в самарском аэропорту застряли около 40 человек. Это не только жители Екатеринбурга, но и других городов.
Также, по словам пассажиров, сотрудник аэропорта сообщил им, что авиакомпания «Ижавиа» не оплатила топливо, поэтому рейс задерживается на неопределенное время.
В справочной авиакомпании на вопрос, почему задерживается рейс из Самары в Сочи, ответили, что его «не проплатили», сообщает E1.ru.
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