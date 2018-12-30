Компания не оплатила топливо? Жители Екатеринбурга застряли в аэропорту Самары

Самолет сел в Самаре в 07:00 по местному времени и после дозаправки должен был полететь дальше – до Сочи. Однако вылет откладывался несколько раз, рассказали пассажиры рейса.

Всего в самарском аэропорту застряли около 40 человек. Это не только жители Екатеринбурга, но и других городов.

Также, по словам пассажиров, сотрудник аэропорта сообщил им, что авиакомпания «Ижавиа» не оплатила топливо, поэтому рейс задерживается на неопределенное время.