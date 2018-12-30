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Новый 2019 год
С музыкой и песнями: Деды Морозы в шортах пробежали по центру Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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С музыкой и песнями: Деды Морозы в шортах пробежали по центру Екатеринбурга

Сегодня, 17:14ОбществоФото: Е1.ru
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