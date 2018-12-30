С музыкой и песнями: Деды Морозы в шортах пробежали по центру Екатеринбурга

Таким образом команда екатеринбургских моржей поздравила жителей города с наступающим Новым годом.

С собой у ребят была колонка, откуда звучала новогодняя музыка. Сами же участники забега пели песни и раздавали прохожим мандарины.

В общей сложности компания моржей пробежала 2,5 км. Самому молодому участнику забега 20 лет, а самому старшему – 75 лет. Также в забеге участвовали две девушки в костюмах Снегурочек.