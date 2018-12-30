С музыкой и песнями: Деды Морозы в шортах пробежали по центру Екатеринбурга
Сегодня, 17:14ОбществоФото: Е1.ru
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30 декабря по центру Екатеринбурга пробежала компания Дедов Морозов и Снегурочек в полураздетом виде. Мужчины были одеты в шорты, варежки и колпаки, а девушки – в футболки и юбки.
Сюжеты: Екатеринбург
Таким образом команда екатеринбургских моржей поздравила жителей города с наступающим Новым годом.
С собой у ребят была колонка, откуда звучала новогодняя музыка. Сами же участники забега пели песни и раздавали прохожим мандарины.
В общей сложности компания моржей пробежала 2,5 км. Самому молодому участнику забега 20 лет, а самому старшему – 75 лет. Также в забеге участвовали две девушки в костюмах Снегурочек.
Прохожие реагировали на моржей позитивно: махали руками, сигналили из машин и тоже поздравляли их с Новым годом, сообщает E1.ru.
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