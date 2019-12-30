Доктор Рошаль связался с клиникой, где лежит 7-летний тагильчанин с ранением в голову
С больницей Екатеринбурга, где находится семилетний мальчик из Нижнего Тагила с простреленной головой, связался президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, сообщает Ура.ру со ссылкой на маму ребенка.
Он дал рекомендации по лечению мальчика, который почти четыре месяца находится в коме.
Мы сегодня ездили в больницу — там была видеоконференц-связь с Леонидом Рошалем. Наши врачи сделали еще одну компьютерную томографию — показали ее ему. Он посоветовал им провести еще пару процедур рассказала Ура.ру Анна, мама Егора.
Как заявляется Анна, пока ребенка в столичную клинику транспортировать не могут. Также она отметила, что судя по последней томографии, состояние мальчика ухудшается.
Четвертого августа в коллективном саду под Нижним Тагилом нетрезвый мужчина стрелял по пустым банкам из пневматического пистолета. Неподалеку находились дети и одна из пуль попала в голову семилетнего мальчика. Виновный пытался скрыться, но был задержан. Полицией было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».