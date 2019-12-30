Доктор Рошаль связался с клиникой, где лежит 7-летний тагильчанин с ранением в голову

Он дал рекомендации по лечению мальчика, который почти четыре месяца находится в коме.

Мы сегодня ездили в больницу — там была видеоконференц-связь с Леонидом Рошалем. Наши врачи сделали еще одну компьютерную томографию — показали ее ему. Он посоветовал им провести еще пару процедур рассказала Ура.ру Анна, мама Егора.

Как заявляется Анна, пока ребенка в столичную клинику транспортировать не могут. Также она отметила, что судя по последней томографии, состояние мальчика ухудшается.