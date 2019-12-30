Эдгард Запашный предложил помощь мальчику из Нижнего Тагила с простреленной головой
Руководитель Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный предложил свою помощь 7-летнему мальчику из Нижнего Тагила, которому этим летом прострелили голову, сообщает Лайф.
По словам Запашного, он может связаться с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем, но для этого ему нужно узнать о состоянии ребенка из первых уст — от матери.
Я хотел бы получить информацию какую-то, чтобы связаться с ребёнком, потому что я вижу, что ситуация тяжёлая, надо понять, можно ли чем-то помочь. У меня хорошая взаимосвязь с серьёзной клиникой, и я бы мог взять на себя определённую ответственность, если это вообще возможно, если он транспортабелен,рассказал артист.
Напомним, 8 августа нетрезвый мужчина стрелял из пневматического пистолета по банкам и ранил мальчика в голову. С того времени ребенок находится в коме, пулю удалить не смогли. Его мама рассказала, что ни российские, ни иностранные клиники не хотят браться за операцию, так как высок риск летального исхода.