Мама 7-летнего тагильчанина, которому прострелили голову, просит помощи у Рошаля
Жительница Нижнего Тагила Анна Коркунова — мать 7-летнего мальчика, которому в августе прострелили голову — обратилась за помощью в клинику доктора Рошаля, пишет Ура.ру.
Женщина считает, что медики из команды Леонида Рошаля смогут спасти жизнь ее ребенку. Ранее она сообщала, что ни российские, ни иностранные клиники не хотят браться за операцию, так как высок риск летального исхода.
Тут просто риск идёт от того, что пуля лежит, подход туда очень рискованный. 90% того, что будет летальный исход,заявила женщина журналистам Life.ru.
Для того, чтобы получить консультацию московских хирургов и добиться их приезда на Урал, необходим запрос от больницы Екатеринбурга. Тагильчанка надеется, что уже сегодня ей удастся решить этот вопрос.
Напомним, 8 августа юный тагильчанин был ранен в голову из пневматического пистолета. В этот момент нетрезвый сосед семьи стрелял по пустым банкам. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ребенок с того времени находится в коме. А женщина сообщает, что следствие идет плохо, и виновный все еще не наказан.