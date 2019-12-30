Мама 7-летнего тагильчанина, которому прострелили голову, просит помощи у Рошаля

Женщина считает, что медики из команды Леонида Рошаля смогут спасти жизнь ее ребенку. Ранее она сообщала, что ни российские, ни иностранные клиники не хотят браться за операцию, так как высок риск летального исхода.

Тут просто риск идёт от того, что пуля лежит, подход туда очень рискованный. 90% того, что будет летальный исход,заявила женщина журналистам Life.ru.

Для того, чтобы получить консультацию московских хирургов и добиться их приезда на Урал, необходим запрос от больницы Екатеринбурга. Тагильчанка надеется, что уже сегодня ей удастся решить этот вопрос.