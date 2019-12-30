«Мы пережили многое». Как встречают Новый год герои наших публикаций

77-летний тагильчанин Вячеслав Гуз, который живёт на вокзале и занимает призовые места на городских турнирах по шахматам, рассказал, что он по-прежнему пытается вернуть жильё и праздновать Новый год не планирует.

Да какой Новый год? Вы знаете, я унты надел — на вокзале холодно. Так там и ночую, иногда у знакомой. Общежитие до сих пор предлагают, но я не мальчишка в общежитии жить. Там плохо. Мне 78 лет в феврале исполнится. Сейчас у меня проблемы с признанием рабочего и военного стажа. В новом году нужно решать их,рассказал Вячеслав Гуз.

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В 2019 году Дмитрий Язовских был назначен директором школы № 100 на 1200 учащихся, которую построили в этом году на ГГМ. О ней он и сказал в ответ на вопрос о главном достижении 2019 года.

Задача была — задача выполнена,отметил Язовских.

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Инвалиды-колясочники Александр Коченков и Максим Зяблицев летом 2019 года попали в повестку российских СМИ, «прокатив» по улицам Нижнего Тагила дорожников и чиновников. Также в этом году Александр Коченков записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обустроить зону отдыха на Девятом поселке. На него откликнулся мэр города Владислав Пинаев — площадка была включена в план реконструкции на 2020 год.

Год прошёл продуктивно. Я провёл фестиваль. Самое главное, что запомнилось — попробовал на машине проехать и у меня получилось на ручном управлении. Очень сильно хочется за руль. Хочу в следующем году исполнить мечту — купить машину и ездить на ней. На днях с дочкой планируем поставить ёлку и, наверное, будет предпраздничное настроение. Встречать планирую как всегда — дома, в кругу семьи, поделился Александр Коченков.

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А Максим Зяблицев выиграл конкурс «Мистер Цивилизация», где вместе с командой собрал велосипед для людей с ограниченными возможностями здоровья, и теперь у него в планах создание велоклуба. Максим рассказал, что большую часть года провёл занимаясь общественной жизнью.

Летом я приобрёл автомобиль, хотя и не планировал. Езжу и не нарадуюсь. Месяц участия в конкурсе «Мистер Цивилизация» и победа в нём был самым запоминающимся в плане эмоций. Мне удалось в этом году достаточно много. В следующем году планирую продолжать уроки и вывести это всё на более высокий уровень. Праздновать буду стандартно — в кругу семьи. Соберёмся с ребятами ещё, но уже после нового года,рассказал Зяблицев.

Тагильчанин Максим Зяблицев победил в конкурсе для людей с ОВЗ «Мистер Цивилизации»

Новый спикер Нижнетагильской думы Вадим Раудштейн самым ярким событием этого года назвал именно получение должности.

Стараюсь вникать в те вопросы и обязанности, которые на меня возложены. Как у меня это получается, — оценят люди. Будущий год важен тем, что мы движемся к 300-летию Нижнего Тагила. У нас хороший, интересный бюджет. Много интересных планов. Дума идёт в ногу с администрацией. Будем решать эти вопросы,рассказал спикер.

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Поэт Виктор Зилов главным достижением года назвал то, что «почти не косячил». 2019 год Виктор Зилов (который на самом деле Женя Зверев) провёл, по его словам, без существенных потрясений. Все его ожидания от следующего года: «Чтобы не парализовало».

Я почти не косячил и вел себя скромно. Никто не помер, и никто не родился, насколько я помню. Радует, что в 19-м я много работал и написал ряд хороших стихов, которыми доволен. Из тревожного — лучше я точно не стал и испытываю все больше дурных предчувствий. Остальное не важно. Грядущий год я собираюсь встретить на одной из узловых станций с какой-то мутной компанией,подвёл итог Зилов.

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Бывшая студентка Нижнетагильского худграфа Диляра Худайдатова в начале года, будучи беременной, уехала с мужем в Таиланд из-за его проблем со здоровьем, а 11 июня родила раньше срока, ребёнок попал в реанимацию, и они не могли вернуться обратно в Россию. После этого семья собирала деньги в соцсетях на лечение новорожденного.

Позже летом Диляре удалось покинуть Таиланд вместе с семьёй. Сейчас они временно живут в Санкт-Петербурге, где новорожденный проходит лечение.

В этом году мы пережили многое, но самое главное, что ребенку, Льву Николаевичу, лучше. И все это благодаря Богу, помощи врачей Таиланда, наших врачей, друзьям и нижнетагильскому худграфу, которые не остались равнодушными и помогли больше, чем родственники,поделилась девушка.

Выпускница тагильского худграфа, просившая помощи для ребёнка, вернулась в Россию

Диляра отметила, что из-за этих событий им пришлось продать квартиру и машину. Тем не менее, она не теряет оптимизма и говорит, что это только повод начать жизнь заново.

Нужно вновь восстанавливать силы, покупать все по новой. Жизнь только начинается. И мы готовим силы к новому году, так как нам будет нужно многому учиться. Возможно, будет переезд, и в будущем возможно открыть свой частный детский сад. Самое главное — Лев Николаевич поправляется и растет. Остальное будет,заявила Диляра Худайдатова.

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Летом этого года журналисты из Нижнего Тагила анонсировали съёмки документального фильма о городе «Большой Нижний Тагил». Одним из инициаторов был журналист Андрей Вергилий (Краснов). Команда пыталась собрать деньги на фильм на краудфандинговой площадке «Планета», но этого им не удалось. Тогда команда поделила фильм на несколько частей и продолжила съёмки на собственные деньги. 27 сентября на Youtube канале Andre Vergil вышла первая часть документального фильма «Большой Нижний Тагил». Она посвящена истории храма Александра Невского и называется «Народный Храм».

Сам Андрей Вергилий рассказал, что 2019 год оказался для него самым переломным.

Этот год показал мне, как можно оставаться абсолютно независимым человеком и добиваться успеха в трудных ситуациях. Сейчас я ощущаю, что только начинаю жить и планов очень много. С нетерпением жду Новый Год, который буду встречать в компании молодой красавицы с большими мандаринами,поделился журналист.

Первая часть фильма «Большой Нижний Тагил» вышла под названием «Народный храм»

В этом году Елена Дрокова возглавила литотдел Нового Молодёжного театра. Даже после окончания учёбы у Коляды её настойчиво отправляли в санитарки. Самым важным в этом году для Дроковой стало то, что она освоила три профессии.

Вышла на новый уровень. Жить стало намного интересней. Огромный душевный подъем испытала, когда учила ребят из детских домов писать пьесы на лаборатории социального театра в октябре. 31 декабря поеду в Екатеринбург в ЦСД на Новый год. В следующем году я мечтаю съездить в свой любимый город Севастополь. Насладиться морем и посмотреть спектакли в Херсонесе. Я там уже 8 лет не была из-за учебы в институте и смены профессий,рассказала о планах Елена Дрокова.