На Урале дважды сбившая школьниц женщина-водитель получила полтора года колонии

По версии гособвинения, 6 апреля в поселке Белоярский Марина Мартемьянова, находясь за рулем транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, допустила выезд на встречную полосу, где сбила двух несовершеннолетних девушек. Затем автомобилистка развернулась и проехала по школьнице, лежащей на дороге. Вторая потерпевшая успела добраться до обочины.

Обвинение настаивало на квалификации действий автомобилистки по статье «Покушение на убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление» и запросило девять лет лишения свободы. Суд переквалифицировал действия Мартемьяновой, она осуждена по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом в состоянии опьянения». Женщина приговорена к одному году и шести месяцам в колонии-поселении с лишением права управлять автомобилем в течение двух лет.