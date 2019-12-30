«Новые известия» разбирались в причинах спора России и Европы о «польском вопросе»

Декабрьская резолюция Европарламента вновь всколыхнула споры о Второй Мировой войне. В этом документе, говорится, что СССР приложил не меньше сил в разжигании войны, чем Германия. Такую же позицию озвучивали и в ОБСЕ в 2009 году.

На расширенной коллегии Минобороны Владимир Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского «сволочью и антисемитской свиньёй» за поддержку Гитлера и его идей высылки евреев в Африку.

Не осталась в стороне и Чехия, в которой в декабре утвердили 21 августа как День памяти жертв вторжения 1968 года. МИД России высказал сожаление о введении такого Дня. В ответ президент Чехии Милош Земан допустил отмену визита в Москву на 75-летие Великой Победы.

Позиция Москвы такова, что Германия первой напала на Польшу и СССР, а СССР не при чем. Министр культуры Владимир Мединский считает пакт Молотова-Риббентропа вершиной дипломатии. Но историки и эксперты не согласны с таким мнением, считая что попытки выставить Польшу агрессором, очень странны.

Историк, писатель и публицист Марк Солонин в интервью «Новым известиям» рассказал, что в начале Второй Мировой войны в ней принимали участие Англия, Франция и Германия, затем подключились Советский Союз и США. Население Польши на тот момент составляло 35 млн человек. Она была развивающейся страной, но ее возможности не сравнить с возможностями мировых держав. Поэтому, по мнению Солонина, Польша не могла ни остановить, ни развязать мировую войну.

Историк отмечает, что Германия была связана Версальским договором, по которому стране запрещалось иметь авиацию и вооружения. У Сталина на начало второй мировой войны было 150 дивизий. Строительство вооруженных сил в Германии началось лишь в 1935 году, когда страна объявила о снятии с себя обязательств по Версальскому договору. Гитлер не смог догнать Сталина, армия которого превосходила также армии Франции и Англии. По мнению Солонина, с такой армией Сталин мог просто ударить по столу, и Гитлер не посмел бы напасть на Польшу. В доказательство своих слов он говорит о том, что война должна была начаться 26 августа, вместо 1 сентября. Немецкие колонны уже двинулись к польской границе, но в это время Англия подписала договор с Польшей о взаимопомощи, а английский посол заявил о том, что Англия не будет терпеть, то что делает Германия. Этого было достаточно, чтобы Гитлер в срочном порядке отменил свой приказ.

Так что нетрудно предложить, что было бы, если бы кулаком по столу ударил СССР. Однако ничего подобного Сталин не сделал, наоборот, Гитлера утешили, приободрили, пообещали помочь, ну и в качестве платы за заслуги забрали половину Польши, разгромленной ценой крови немецких солдат.

Историк говорит, что по воспоминаниям Риббентропа Советский Союз был заинтересован, чтобы Германия была сильной страной.

Советский Союз, однако, заинтересован в том, чтобы Германия, являющаяся его соседом, была сильной, и в случае пробы военных сил между Германией и западными демократиями интересы СССР и Германии будут, конечно же, совпадать. Советский Союз никогда не захочет видеть Германию попавшей в сложную ситуацию.

В том числе Солонин вспоминает о поставках в Германию стратегического сырья и базу для немецкого военного флота на Кольском полуострове. Вторжение Красной Армии в Польшу 17 сентября 1939 было важным, однако позволило Германии быстро завершить войну, опередив французов, которых мобилизовали на границах Германии.

По мнению историка, Иосиф Сталин хотел войны, в которую будет вовлечена вся Европа. В письме Молотову и Кагановичу в 1935 году Стали пишет:

Чем сильнее будет драка между ними, тем лучше для СССР. Мы можем продавать хлеб и тем, и другим, чтобы они могли драться. Нам вовсе не выгодно, чтобы одна из них теперь же разбила другую. Нам выгодно, чтобы драка у них была как можно более длительной.

На вопрос о том, что поляки захватили исконные русские земли, Солонин отмечает, что до 1772 года границы Речи Посполитой проходили чуть западнее Смоленска и дальше по Днепру. То есть территория всей современной Беларуси и правобережной Украины была в составе Великого княжества Литовского, затем Речи Посполитой на протяжении пяти веков, с момента распада Киевской Руси. И люди, которые жили там не считали себя русскими, и яростно сражались с войсками Ивана Грозного.

В 1921 году Польша и Советская Россия подписали мирное соглашение, которое определило их границы. В 1932 году Польша заключила договор о ненападении, однако СССР нарушил этот договор, вторгнувшись в Польшу, оккупировав половину страны.

По мнению историка, большевистское руководство ненавидело Польшу. Причина крылась в 1920 году, когда Председатель Реввоенсовета Республики, товарищ Троцкий подписывал приказы: «через труп белой Польши — вперед на Варшаву и Берлин!» Однако тогда Польша оказала сопротивление, и дорогу на Берлин проложить через нее не удалось, а также не получилось взять и Варшаву. Красная Армия бежала, а участниками этого позорного бегства были Сталин и Ворошилов. Также Польша мешала проникновению большевизма в Европу, что влияло на конфликт государств. ЦК часто ссылались на польских агентах в секретных документах. Польская компартия была объявлена логовом шпионов и диверсантов, проникших в Коминтерн в целях разложения его изнутри. Польская соцпартия была объявлена «социал-фашистской». Все поляки, которые бежали в СССР автоматически признавались шпионами. В 1937 году 143,810 человек было арестовано по так называемой «польской операции», были расстреляны 111,091 человек — это каждый шестой поляк, проживающий в Советском Союзе.

Марк Солонин подчеркнул, что современная Россия — преемница СССР. По этой причине события 1939 года могут быть оценены лишь высшими органами госвласти. Он говорит, что подобную оценку уже давали в 1989 году во время Съезда Народных депутатов СССР, где утвердили Постановление «О политической и правовой оценке советско-германского Договора о ненападении». Если руководство страны, считает, что постановление надо отменить, то следует созвать депутатов, внести проект нового постановления и проголосовать.