В России хотят разрешить посещать третьим лицам пациентов реанимации
Сегодня, 21:35ОбществоФото: pixabay.com
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Минздрав планирует разрешить третьим лицам посещать больных в отделении реанимации, сообщает News.ru.
На данный момент это могут делать только родственники.
Чтобы посещение было разрешено, требуется соблюдение одного условия — предварительно вопрос обсуждается с самим пациентом, то есть, он должен дать свое согласие.
На данный момент документ находится на стадии общественных обсуждений.
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