В Свердловской области в суд направлено дело о банде черных риэлторов

На счету банды, по версии следствия, 22 эпизода, 20 обманутых граждан, ущерб от мошеннических действий составил порядка 25 миллионов рублей. В период с 2013 по 2017 годы группа специализировалась на мошенничествах в момент совершения сделок с недвижимостью.

Открыв ООО, преступная группа в Полевском находила граждан, злоупотребляющих спиртным и имеющих долги по квартплате, предлагала им варианты сделок с условием размена и оплаты долгов. Склонив потерпевших к продаже, обвиняемые получали право собственности на имущество, либо забирали вырученные от продажи деньги.

Всех предполагаемых аферистов, в том числе организатора и лидера, 1964 года рождения, задержали сыщики ОБОП УУР ГУ МВД по Свердловской области в мае 2017 года. У каждого члена шайки, среди которых были даже бывшие силовики, имелись свои персональные обязанности. Кто-то отвечал за юридическую и силовую поддержку, другие за подделку подписи в договорах купли-продажи. В деле фигурирует даже «потомственная ведьма», которая использовала оккультные обряды при совершении противоправных деяний, и «отвороты», чтобы повлиять на ход следствия,рассказал Горелых.

Одному из участников группы предъявлено обвинение по статье «Вымогательство с применением насилия». Ему грозит до семи лет лишения свободы по данной статье.