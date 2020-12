17 низкопольных автобусов с зарядкой для телефонов и камерами прибыли в Нижний Тагил

В Нижний Тагил прибыли 17 низкопольных автобусов, работающих на газомоторном топливе, сообщает пресс-служба администрации города.

Транспортные средства были приобретены муниципалитетом в рамках нацпроекта «Чистый воздух» и программы обновления пассажирского городского транспорта. Новые автобусы приспособлены для маломобильных жителей, а также горожан с детскими колясками. Одна из посадочных площадок общественного транспорта меньше чем за минуту способна стать комфортной для любого тагильчанина. То, что муниципалитет приобрел новые автобусы, является, по словам главы города Владислава Пинаева, большим шагом в обновлении парка общественного транспорта. Планируется, что автобусы появятся на тех маршрутах, на которых они наиболее нужны. Один такой автобус успешно заменит две старые газели, но при этом пассажиры будут находиться в комфортных условиях с соблюдением всех мер безопасности,рассказал Владислав Пинаев. Свою функцию новые низкопольные автобусы начнут выполнять с начала 2021 года. Нижний Тагил, как подчеркнул заместитель министра Дмитрий Брусянин, один их тех муниципалитетов, которые принимают активное участие в программе обновления пассажирского транспорта. Напомним, ООО «СИМАЗ» из Ульяновска поставило в Нижний Тагил 17 автобусов. Сумма контракта составила 107,4 миллиона рублей. В Нижнем Тагиле определили поставщика новых низкопольных автобусов

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter