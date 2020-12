Администрация Верхней Салды ищет виновных в затоплении частных домов через полицию

Администрация Верхней Салды намерена написать заявление в полицию по поводу домов, затопленных в середине декабря рекой Озеркой.

В 2019 году местная котельная сделала врезку в централизованную канализацию, пояснили редакции TagilCity.ru в администрации округа. На текущий момент вода в реку из котельной уже не поступает. Откуда идет вода — неизвестно, юристы готовят документы в полицию. Будет написано заявление, пусть правоохранительные органы выясняют, кто виноват,рассказа главный специалист по экологии отдела ЖКХ администрации Верхнесалдинского городского округа Лариса Семкова. По ее словам, от жителей столько воды поступать не может, тем более в зимний период. На прилегающей территории есть две организации, но они утверждают, что сливов в реку не производят. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос, разбираемся, не бездействуем. На данный момент мы попросили ЖКХ, чтобы прогнали русло кипятком. Но надолго ли этого хватит, не знаем, если сбросы будут продолжаться,рассказала Семкова. 17 декабря река Озерка, которая протекает в Верхней Салде рядом с частными домами, начала выходить из берегов и затапливать огороды. За девять дней в реку слили столько воды, что она подошла вплотную к домам. По словам одной из потерпевших, затопление прекратилось 25 декабря, при этом лед с участков у домов убрать никто не помогает. Лед и каток так и остались во дворе, никто ничего не делал. Нам даже некому предъявить материальный ущерб,рассказала в беседе с TagilCity.ru Ольга. Женщина переживает, что воду начнут сбрасывать снова, а это может привести к затоплению самого дома. «Вода у самого дома, вокруг каток»: в Верхней Салде затопило несколько частных домов

