Блогер Варламов назвал два уральских города самыми опасными в России

Блогер Илья Варламов назвал Екатеринбург и Челябинск в ТОП-10 самых опасных городов России. Он опубликовал на своем YouTube-канале видеоролик.

Столица Урала, которая «держит марку лихих 90-х», оказалась на восьмом месте. Следом за ней находится Санкт-Петербург, Москва — на 10 строчке. Центр Свердловской области, один из лидеров России по абсолютному числу убийств в год. По этому показателю уральский регион уже опережает Москву,сказал блогер. По его словам, с января по ноябрь 2020 года в Екатеринбурге было зафиксировано 283 покушения или убийства, в Москве — 207. При этом население Свердловской области в три раза меньше, чем в столице РФ. Варламов отметил, что в прошлом году на один миллион жителей в Екатеринбурге совершалось больше 13 тысяч преступлений. Также в списке блогера на пятом месте находится Челябинск. По мнению Варламова, лидером рейтинга является Кызыл, там на 100 тысяч жителей приходится 35 убийств.

