Елена Шишко не пришла на допрос по делу о правах на «золотую коллекцию»

В рамках уголовного дела около двух недель назад в компании Шишко были произведены выемки документации, сама Елена на допрос по делу не явилась. Как сказал источник в правоохранительных структурах, если Шишко и впредь намерена уклоняться от общения со следователями, то к ней применят соответствующие процедуры.