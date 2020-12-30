Елена Шишко не пришла на допрос по делу о правах на «золотую коллекцию»

Как сообщает Newia, находящаяся под управлением Елены Шишко компания без проведения конкурсных процедур еще в 2009 году получила от Госфильмофонда исключительную лицензию, которая дает право распоряжаться до 2030 года так называемой «золотой коллекцией» киностудии. Туда входят такие хиты кино периода СССР, как «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Старик Хоттабыч», «Полосатый рейс», «Человек-амфибия» и другие.
Как сообщает РБК, прокуратура Московской области (Госфильмофонд расположен в этом регионе) в интересах России в лице Минкультуры России 10 сентября направила в Арбитражный суд Московской области исковое заявление к ФГУП «Фильмофонд киностудии «Ленфильм» и ООО «Твин СП». Прокуратура считает, что заключенные ФГУП «Фильмофонд киностудии «Ленфильм» и Госфильмофондом России договоры с ООО «Твин СП» необходимо признать недействительными.
В рамках уголовного дела около двух недель назад в компании Шишко были произведены выемки документации, сама Елена на допрос по делу не явилась. Как сказал источник в правоохранительных структурах, если Шишко и впредь намерена уклоняться от общения со следователями, то к ней применят соответствующие процедуры.
В Минкультуры и на киностудии «Ленфильм» отказались от дачи каких-либо комментариев - там заявили, что считают неверным давать оценку ситуации, пока идет следствие. Получить комментарии от главы «Твин СП» Елены Шишко на дату выхода материала также не удалось.