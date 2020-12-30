Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Новым годом

Мы постоянно ждем от этого торжества чего-то волшебного. Хотим, чтобы наши желания исполнились и мечтаем о лучшем. Минующий год возложил на наши плечи испытания. Тем не менее, он сплотил нас, открыл новые возможности в каждом, поэтому следует поблагодарить уходящий год, сказал Куйвашев.