Губернатор Свердловской области поздравил жителей Среднего Урала с Новым Годом.

Мы постоянно ждем от этого торжества чего-то волшебного. Хотим, чтобы наши желания исполнились и мечтаем о лучшем. Минующий год возложил на наши плечи испытания. Тем не менее, он сплотил нас, открыл новые возможности в каждом, поэтому следует поблагодарить уходящий год, сказал Куйвашев. Губернатор отменит, что регион по прежнему остается в десятки лидеров среди субъектов Российской Федерации и подчеркнул, что несмотря на коронавирусные ограничения, 75-летие победы в Великой отечественной войне было отпраздновано достойно. Проведите праздничное время с родными и близкими. И пусть эти моменты наполнят вас новыми силами, энергичностью и вдохновением, а все пожелания сбудутся, пожелал Евгений Куйвашев.

