Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Новым годом

Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Новым годом

Сегодня, 17:16ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области поздравил жителей Среднего Урала с Новым Годом.

Мы постоянно ждем от этого торжества чего-то волшебного. Хотим, чтобы наши желания исполнились и мечтаем о лучшем. Минующий год возложил на наши плечи испытания. Тем не менее, он сплотил нас, открыл новые возможности в каждом, поэтому следует поблагодарить уходящий год, сказал Куйвашев.

Губернатор отменит, что регион по прежнему остается в десятки лидеров среди субъектов Российской Федерации и подчеркнул, что несмотря на коронавирусные ограничения, 75-летие победы в Великой отечественной войне было отпраздновано достойно.

Проведите праздничное время с родными и близкими. И пусть эти моменты наполнят вас новыми силами, энергичностью и вдохновением, а все пожелания сбудутся, пожелал Евгений Куйвашев.

Евгений КуйвашевпоздравлениеНовый год
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