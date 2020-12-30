Глава Хабаровского края проверил цены на продукты в магазинах

Но в магазине «Самбери», находящемся по соседству и пока еще не участвующем в программе по сдерживанию цен, ситуация оказалась совсем иной. Цена растительного масла в среднем равняется 93 рублям, но это только за 0,8 литра. Цены за литр этого продукта начинаются от 109 рублей, но на прилавках таких товаров не оказалось.