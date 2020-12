Глава Хабаровского края проверил цены на продукты в магазинах

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прошелся по магазинам разных торговых сетей в Комсомольске-на-Амуре для проверки цен на социально значимые продукты.

Стоимость основных продуктов, таких как растительное масло, сахар, яйца, мука и говядина, начала повышаться в конце года. Президент России Владимир Путин дал распоряжение правительству принять некоторые меры, направленные на сдерживание роста цен и фиксацию стоимости основных продуктов, пишет Vostokmedia. Аналогичную меру приняли и на уровне региона. Михаил Дегтярев дал поручение министерству сельского хозяйства заключить соглашение с некоторыми торговыми сетями. Благодаря этому цены будут держаться на одном уровне на важнейшие продукты питания: сахарный песок, муку, молоко и другие. В ходе рабочей поездки руководитель региона посетил один из магазинов торговой сети «Амба», которая заключила это соглашение. Михаил Дегтярев оценил весь ассортимент и стоимость продуктов. Покупатели, с которыми Дегтярев побеседовал в торговом зале, сказали, что в целом их устраивают цены на продукты питания. Но в магазине «Самбери», находящемся по соседству и пока еще не участвующем в программе по сдерживанию цен, ситуация оказалась совсем иной. Цена растительного масла в среднем равняется 93 рублям, но это только за 0,8 литра. Цены за литр этого продукта начинаются от 109 рублей, но на прилавках таких товаров не оказалось. «В результате мы смогли приобрести масло за 117 рублей. Аналогичная ситуация и по другим продуктам. Поэтому мы надеемся, что все торговые сети подсоединятся к нашему соглашению, чтобы удерживать цены по наиболее социально значимым позициям. Есть поручение главы государства, и в нашем регионе мы планируем его исполнять», - дал комментарий Михаил Дегтярев. В Комсомольске-на-Амуре отслеживают уровень цен более чем в десяти торговых объектах. Самый существенный рост цен фиксируется на яйца, подсолнечное масло, сахар, морковь, говядину, лук, картофель, гречку и муку.

