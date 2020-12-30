Одноклассники запустили раздел с музыкой в группах

Новый инструмент будет полезен начинающим и известным музыкантам, а также их фан-страницам и авторам с широкой тематикой для дополнительного вовлечения аудитории. Информация о музыкальных обновлениях группы появляется в основной ленте пользователя, в ленте событий группы и в списке подписок пользователя в разделе «Музыка». Благодаря этому музыка в группе позволит охватить новую аудиторию. Весь сборник или каждую отдельную композицию подписчики смогут добавить себе на страницу.