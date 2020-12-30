Приговор тагильскому стрелку и «опасные» города. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня Свердловский областной суд огласил приговор Александру Борисову, которого обвиняли в убийстве 7-летнего тагильчанина из пневматической винтовки. Борисов признан виновным в «Убийстве малолетнего лица из хулиганских побуждений». Он получил девять лет колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на полтора года. 4 августа прошлого года обвиняемый, который находился в состоянии алкогольного опьянения, стал организатором стрельбы по мишеням из пневматической винтовки. Кроме него в пустые банки, расставленные на скамейке, стреляли еще один мужчина и несовершеннолетний. Рядом находилась поляна, на которой играли дети. Одна из пуль, выпущенных подростком, попала в голову 7-летнего мальчика. Ребенок скончался в больнице 12 января 2020 года, не приходя в сознание. Суд счел, что Борисов осознавал опасность своих действий и фактически руководил подростком. Также в рамках уголовного дела был заявлен гражданский иск на один миллион рублей.