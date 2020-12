Приговор тагильскому стрелку и «опасные» города. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 30 декабря.

Сегодня Свердловский областной суд огласил приговор Александру Борисову, которого обвиняли в убийстве 7-летнего тагильчанина из пневматической винтовки. Борисов признан виновным в «Убийстве малолетнего лица из хулиганских побуждений». Он получил девять лет колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на полтора года. 4 августа прошлого года обвиняемый, который находился в состоянии алкогольного опьянения, стал организатором стрельбы по мишеням из пневматической винтовки. Кроме него в пустые банки, расставленные на скамейке, стреляли еще один мужчина и несовершеннолетний. Рядом находилась поляна, на которой играли дети. Одна из пуль, выпущенных подростком, попала в голову 7-летнего мальчика. Ребенок скончался в больнице 12 января 2020 года, не приходя в сознание. Суд счел, что Борисов осознавал опасность своих действий и фактически руководил подростком. Также в рамках уголовного дела был заявлен гражданский иск на один миллион рублей. Убившему 7-летнего тагильчанина Александру Борисову вынесен приговор С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 58 188 человек. За минувшие сутки в регионе выявлено 406 заболевших свердловчан. При этом 572 пациента находятся в тяжелом состоянии, 233 из них — на аппаратах ИВЛ. В Нижнем Тагиле общее количество заболевших достигло 3567 случаев, из них 15 человек заразились за последние сутки. За все время пандемии на Среднем Урале выздоровели от COVID-19 и были выписаны из больниц 50 524 человека, из них 409 за сутки. С 29 по 30 декабря от инфекции скончались 17 пациентов, общее количество летальных случаев достигло 1491 человека. В Свердловской области количество заболевших COVID-19 превысило 58 тысяч человек В праздничные новогодние дни в Нижнем Тагиле больницы и поликлиники будут работать. Редакция TagilCity.ru рассказала о графике их работы. Так, в поликлинике на улице Окунева, 30 дежурный врач будет принимать с 8.00 до 14.00 с 1 по 10 января. В эти же дни в поликлинике на улице Новострой, 24 пациентов будут принимать с 8.00 до 20.00, но с 15.00 будет вестись доврачебный прием. Десткие поликлиники будут принимать вызовы на дом до 13.00. Врач будет совершать обход пациентов до 15.00. Стационары, травмпункты и скорая помощь будут работать круглосуточно. Куда обратиться заболевшим? Как будут работать больницы Нижнего Тагила в праздники Блогер Илья Варламов в видеоролике причислил Екатеринбург и Челябинск к ТОП-10 самых опасных городов в России. По его мнению, столица Урала «держит марку лихих 90-х» и оказалась на восьмом месте. Варламов отметил, что регион является одним из лидеров в стране по абсолютному числу убийств в год и опережает Москву по этому показателю, хотя население Свердловской области в три раза меньше, чем в столице РФ. Блогер рассказал, что в прошлом году на один миллион жителей в Екатеринбурге совершалось больше 13 тысяч преступлений. Также в списке Варламова на пятой строчке находится Челябинск. Блогер Варламов назвал два уральских города самыми опасными в России

