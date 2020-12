«Роснано» заявила об обновлении инвестиционной стратегии

Председатель правления УК «Роснано» Сергей Куликов сообщил, что в начале следующего года завершится комплексная оценка «Роснано».

По словам Куликова, первый этап финаудита уже завершился. Сейчас анализируется так называемый «исторический портфель» и его реальные возможности на продуктовом и финансовом рынках, а также в компании сообщили, что работают над улучшением операционных и ряда других показателей, пишет gorod55.ru. Кроме этого, руководство «Роснано» планирует изменить инвестиционную стратегию и приоритетные направления в работе компании. Отныне они будут определяться национальными проектами. При этом группа компаний будет заниматься не только научно-техническими, но и социальными проблемами. Наконец, будут усилены команды, управляющие финансовыми, инвестиционными и другими важными направлениями. Также в планах создание команд по Deep Tech и математическому моделированию. Пресс-служба «Роснано» рассказала, что в конце текущего года были успешно проведены переговоры с несколькими компаниями, работающими в области ЖКХ, транспортной сфере и в сетевых коммуникациях. Уже в начале будущего года предстоит подписать ряд перспективных контрактов. В группу «Роснано» входят акционерное общество «Роснано», управляющая компания «Роснано» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям «Роснано» работает 126 предприятий и R& D-центров в 38 регионах России.

