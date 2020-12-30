«Роснано» заявила об обновлении инвестиционной стратегии

Кроме этого, руководство «Роснано» планирует изменить инвестиционную стратегию и приоритетные направления в работе компании. Отныне они будут определяться национальными проектами. При этом группа компаний будет заниматься не только научно-техническими, но и социальными проблемами. Наконец, будут усилены команды, управляющие финансовыми, инвестиционными и другими важными направлениями. Также в планах создание команд по Deep Tech и математическому моделированию.