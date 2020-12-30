Спутник V: как проходит вакцинация от коронавируса и кому она противопоказана

Предположительно, за это будет налагаться штраф. Для простых граждан он предусмотрен в размере от пяти до семи тысяч рублей, должностные лица заплатят за отказ до 10 тысяч рублей. На индивидуальных предпринимателей и юридических лиц будет налагаться штраф от 20 до 30 тысяч рублей. Кроме того, деятельность этой категории может быть приостановлена на месяц.