Спутник V: как проходит вакцинация от коронавируса и кому она противопоказана

В разгар мировой пандемии коронавируса инфекцией болеет очень много людей. В разных странах правительства вводят локдауны. Введение ограничений негативно сказывается на экономике стран во всем мире. Для борьбы с распространением инфекции появляются различные вакцины от COVID-19.

Редакция TagilCity.ru разбиралась, какие вакцины есть в России, когда будет массовая вакцинация граждан, существуют ли противопоказания против прививки и нужно ли ее делать людям, уже переболевшим новой коронавирусной инфекцией. Разработка вакцины от коронавируса К началу ноября 2020 года ВОЗ зарегистрировала 47 вакцин от коронавируса во всем мире. Десять из них находятся на заключительной стадии клинических испытаний. На данный момент существует три лидера по проценту эффективности вакцины от COVID-19. Первыми заявили о более чем 90% эффективности разрабатываемого препарата ученые из совместного проекта компаний из США Pfizer и BioNTech из Германии. В исследованиях также участвовала китайская компанией Fosun Pharma. Вторыми об эффективности до 92% сообщили российские ученые с вакциной «Спутник V». Третьими стали ученые из американской компании Moderna. По их предварительным результатам эффективность их препарата составляет 94,5%. Кроме «Спутника V» в России до стадии клинических испытаний дошла «ЭпиВакКорона». Ее разработали ученые в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Третьим отечественным препаратом стала разработанная в Центре имени Чумакова цельновирионная вакцина. В ее основе лежит убийство вируса химическим путем. Вакцина «Спутник V» первой показала положительный эффект. Поэтому медики уже используют ее при вакцинации по всей России. Photo: институт им. Гамалеи Вакцина «Спутник V» Клинические испытания До начала клинических испытаний, вакцина «Спутник V» прошла все стадии доклинических испытаний. При этом эксперименты проводили на разных видах лабораторных животных. При первой и второй фазе клинических испытаний вакцину проверяли на добровольцах от 18 до 60 лет, их завершили 1 августа 2020 года. Все люди хорошо перенесли вакцинацию. При этом ни один из участников не заразился COVID-19 после прививки. «Спутник V» показал высокую эффективность. После вакцинации у добровольцев было подтверждено высокое количество антител в сыворотках крови. При этом ученые также проводили анализ на антитела, которые нейтрализуют коронавирус. 11 августа «Спутник V» получил свидетельство о регистрации от Минздрава России. Сейчас он официально используется для вакцинации населения от коронавируса. 25 августа в России и Беларуси запустили пострегистрационные клинические исследования вакцины. Для испытаний было привлечено более 40 тысяч человек. Эффективность вакцины На сегодняшний день нет полных данных исследований по эффективности и безопасности вакцины. Все данные изучаются и анализируются во всех регионах России. В тестах участвуют десятки тысяч человек. Добровольцев набирают в том числе из пожилых граждан и пациентов из группы риска. После третьего промежуточного анализа данных «Спутник V» показал эффективность более чем 91%. Стоит отметить, что в тяжелых случаях инфицирования показатель достиг 100%. Сейчас добровольцам не вводят плацебо, а только настоящую вакцину. В любом случае эффективность вакцины будет различаться в зависимости от возраста, общего состояния здоровья и индивидуальных особенностей иммунитета. Состав и применение вакцины Вакцина «Спутник V» состоит из двух компонентов, она вводится внутримышечно в два этапа. В состав первого компонента входит рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека 26 серотипа. Он несет ген белка S-вируса SARS-CoV-2. В состав второго компонента входит вектор на основе аденовируса человека 5 серотипа, который также несет ген того же белка. В вакцине присутствуют вспомогательные вещества: сахароза,

два вида соли,

этанол 95%,

гексагидрат хлорида магния,

полисорбат,

вода,

химическое соединение «Трис». Инструкция по применению "Спутник-V" Вакцину врачи вводят пациентам в дельтовидную мышцу плеча. Также для укола подходит латеральная широкая мышца бедра. Пациент должен находиться под наблюдением медиков в течение 30 минут после процедуры. «Спутник-V» доставляется в медучреждения в замороженном виде. Места для проведения вакцинации должны обязательно иметь средства противошоковой терапии. Photo: 1MediaInvest Противопоказания к вакцинации от коронавируса Как и при любой вакцинации, прививка от COVID-16 также имеет свои ограничения. В каких случаях вакцина противопоказана? «Спутник V» противопоказан к применению в случае чувствительности к присутствующим компонентам вакцины. Кроме того вакцину нельзя ставить пациентам с тяжелыми формами аллергии. При острых обострениях хронических заболеваний, прививку можно ставить только после двух-четырех недель после выздоровления. При нетяжелых случаях ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта применять вакцину можно после нормализации температуры. Важно! Вакцину нельзя ставить беременным и кормящим женщинам и детям до 18 лет. Если после первой прививки у пациентов наблюдаются анафилактический шок, тяжелые аллергические реакции, судороги, высокая температура, то второй компонент вводить нельзя. На сегодняшний день продолжительность защиты «Спутником V» неизвестна. По заявлению производителей препарат должен защищать на срок до шести месяцев. После этого потребуется ревакцинация. Сейчас в России проводят клинические испытания для граждан старше 60 лет, они показывают эффективность выше 90%. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, в инструкцию по применению препарата были внесены изменения. Теперь «Спутником V» можно вакцинироваться гражданам в возрасте от 18 лет и старше. Photo: 1mediainvest.ru Побочные эффекты от вакцины После введения препарата у пациентов на первый-второй день могут появиться побочные эффекты. Почти у всех добровольцев, которые участвовали в испытаниях, они исчезали в течение 72 часов. В группе риска находятся пожилые люди, чаще всего они страдают от побочных действий. Например, у них наблюдаются: небольшие отеки на месте введения вакцины,

общее недомогание,

астения,

миалгия,

повышенная температура,

озноб и другие г риппоподобные симптомы. 20-30% пациентов жалуются на увеличение лимфоузлов и снижение аппетита. 15-20% привитых отмечают признаки нарушения работы дыхательной системы, болезненные ощущения в ротоглотке и заложенность носа. У 10-12% пациентов, поставивших «Спутник V», наблюдается повышение концентрации креатинина и печеночных трансаминаз. Директор центра им. Гамалеи Александр Гринцбург заявил, что 85% пациентов переносят вакцинацию препаратом «Спутник V» без побочных эффектов. Когда начнется вакцинация от коронавируса в России? Первым регионом страны, где началась масштабная вакцинация от COVID-19, стала Москва. В начале декабря в столице России открылись более 70 прививочных пунктов. На сегодняшний день они работают ежедневно. По последним данным вакцинация от COVID-19 началась во всех регионах Российской Федерации. В Свердловскую область вакцину «Спутник V» начали поставлять в начале декабря. К концу 2020 года на Средний Урал завезли более восьми тысяч доз препарата. Новые партии вакцины поступят в регион в начале января 2021 года. По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, уже планируется поставка не тысячных, а десятитысячных партий вакцины. В феврале 2021 года ожидают поступление стотысячных партий препарата «Спутник V». Photo: институт им. Гамалеи Будет ли вакцинация обязательной и принудительной? На сегодняшний день прививка от коронавируса является добровольной. В первую очередь прививать будут медицинских работников, работников сферы образования, городских социальных служб, МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленности. Прививку ставят пациентам от 18 лет, которые не имеют хронических заболеваний и противопоказаний. Обратите внимание! Сейчас в России любая вакцинация является добровольной. От нее можно отказаться по «Закону об иммунопрофилактике» № 157-ФЗ (гл.2, ст. 5 «Права и обязанности граждан при осуществлении иммунопрофилактики») и «Закону об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 323-ФЗ (гл.4 ст. 20 «Об информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство и отказ от медицинского вмешательства»). Заявление должно быть написано на имя работодателя в свободной форме. Однако в Государственной Думе РФ обсуждаются поправки в КоАП, в которых будет прописана прямая ответственность за отказ от вакцинации от COVID-19. Предположительно, за это будет налагаться штраф. Для простых граждан он предусмотрен в размере от пяти до семи тысяч рублей, должностные лица заплатят за отказ до 10 тысяч рублей. На индивидуальных предпринимателей и юридических лиц будет налагаться штраф от 20 до 30 тысяч рублей. Кроме того, деятельность этой категории может быть приостановлена на месяц. При этом Роспотребнадзор выступил с пояснениями, что штрафовать будут не всех. Обязанность вакцинации возложат только на определенные категории, которые входят в так называемую «группу риска». Нужно ли делать прививку от коронавируса, если уже переболел? Людям, переболевшим коронавирусом, не стоит проходить вакцинацию в первые полгода после полного выздоровления. Ученые отмечают, что при наличии собственных антител прививка станет избыточной мерой, то есть ставить прививку нельзя. Можно привиться «Спутником V» спустя полгода, для того, чтобы не было повторного случая заболевания. Антитела к коронавирусу у переболевших сохраняются на высоком уровне в течение трех-четырех месяцев. Ученые отмечают, что уровень антител после прививки вакциной «Спутник V» у всех пациентов разный. У некоторых норма превышает нужный уровень в четыре раза, у других привитых иммуноглобулины не вырабатываются. Один из привитых рассказал, что через три недели после введения вакцины антитела у него были немного выше нормы, но через несколько дней снизились почти в два раза. Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург советует проводить тест на антитела через 21 день после второй прививки. Можно ли пить алкоголь до и после прививки от коронавируса? По рекомендации специалистов из центра им. Гамалеи, за три дня до вакцинации от коронавируса нельзя пить спиртные напитки. Кроме того, от употребления алкоголя следует воздержаться в течение трех суток после процедуры. Photo: 1mediainvest.ru Можно ли будет сделать прививку от коронавируса платно? Вакцину от коронавируса «Спутник V» не продают в аптеках, поэтому платно пройти вакцинацию невозможно. Массовая вакцинация в России будет бесплатной, поэтому отечественные препараты продаваться не будут. Цена двух компонентов вакцины составляет 1942 рубля. Стоимость упаковки, которая содержит пять комплектов препарата, 9710 рублей. В Минздраве назвали невозможной вакцинацию от коронавируса в РФ на коммерческих условиях, поэтому иностранцы смогут привиться только после удовлетворения внутренней потребности россиян. Запись на вакцинацию от коронавируса в Нижнем Тагиле В Нижний Тагил «Спутник V» завезли в Демидовскую больницу, а также горбольницы № 1 и № 4. Сейчас жители города могут записаться на процедуру, позвонив по номеру 122. Жители Дзержинского района могут позвонить по телефону 8(3435)38-44-99. При этом жителям Нижнего Тагила нужно будет назвать оператору колл-центра свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, место проживания и место работы. Также необходимо оставить контактный номер телефона, по которому с пациентом свяжутся и пригласят на вакцинацию. Обратите внимание! Вакцина ставится бесплатно. На сегодняшний день вакцина «Спутник V» является первым российским препаратом от коронавируса. По последним опубликованным данным центра им. Гамалеи, она показывает эффективность до 91,4%. С началом массовой вакцинации в России, граждане получили бесплатную возможность поставить прививку. Первыми начали прививать людей, которые непосредственно работают с больными коронавирусом, а также граждан, работающих с большим количеством населения. С увеличением количества выпускаемой вакцины «Спутником V» будут привиты все россияне, которые изъявят желание.

